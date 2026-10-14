L’Espagne envoie Didier Deschamps au Real Madrid

Le début de saison compliqué du Real Madrid pousse déjà la presse espagnole à se questionner sur l’après-Mourinho. Le nom de Didier Deschamps est évoqué.

De retour sur le banc du Real Madrid cet été, José Mourinho rêvait d’un début de saison bien plus abouti. Son équipe n’est que 4e de Liga derrière le Betis, l’Atlético et le Barça et la tension semble permanente autour du club merengue. L’idée n’est évidemment pas de se séparer du Special One pour le moment mais certains médias espagnols commencent déjà à se demander qui pourrait prendre la succession de Mourinho, si jamais l’entraîneur portugais venait à échouer dans sa mission.

Le site Fichajes a dressé une short-liste de trois noms comprenant Joachim Löw, Julian Nagelsmann… et Didier Deschamps. Ce n’est pas la première fois que l’ex-sélectionneur de l’équipe de France est associé au Real Madrid. L’été dernier, au moment de choisir un successeur à Alvaro Arbeloa, le nom de l’ex-entraîneur de l’OM avait été évoqué. Il n’a finalement pas été l’heureux élu mais son heure pourrait venir selon nos confrères.

Le nom de Deschamps chuchoté à Madrid

« Son expérience lui permettrait d'apporter un précieux savoir-faire dans la gestion d'équipes sous haute pression, mais son arrivée au Real Madrid reste purement hypothétique. Rien ne confirme que le club l'ait contacté, ni que l'entraîneur ait manifesté un intérêt pour un retour en club » tempère le média espagnol, qui imaginerait bien Didier Deschamps sur le banc du Real Madrid mais qui précise que pour l’heure, aucun contact n’a été entrepris en ce sens.

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Du côté des Socios du club merengue, on souhaite donner un peu de temps à José Mourinho, dont la mission principale est d’éviter la saison blanche à tout prix. Si ce n’est pas via un titre en Liga, lequel paraît compromis au vu du niveau affiché par Barcelone, cela pourrait être grâce à une Copa Del Rey ou plus hypothétique, grâce à une Ligue des Champions.