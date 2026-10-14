L’Espagne envoie Didier Deschamps au Real Madrid

L’Espagne envoie Didier Deschamps au Real Madrid

Liga
parCorentin Facy
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Le début de saison compliqué du Real Madrid pousse déjà la presse espagnole à se questionner sur l’après-Mourinho. Le nom de Didier Deschamps est évoqué.
De retour sur le banc du Real Madrid cet été, José Mourinho rêvait d’un début de saison bien plus abouti. Son équipe n’est que 4e de Liga derrière le Betis, l’Atlético et le Barça et la tension semble permanente autour du club merengue. L’idée n’est évidemment pas de se séparer du Special One pour le moment mais certains médias espagnols commencent déjà à se demander qui pourrait prendre la succession de Mourinho, si jamais l’entraîneur portugais venait à échouer dans sa mission.
Le site Fichajes a dressé une short-liste de trois noms comprenant Joachim Löw, Julian Nagelsmann… et Didier Deschamps. Ce n’est pas la première fois que l’ex-sélectionneur de l’équipe de France est associé au Real Madrid. L’été dernier, au moment de choisir un successeur à Alvaro Arbeloa, le nom de l’ex-entraîneur de l’OM avait été évoqué. Il n’a finalement pas été l’heureux élu mais son heure pourrait venir selon nos confrères.

Le nom de Deschamps chuchoté à Madrid 

« Son expérience lui permettrait d'apporter un précieux savoir-faire dans la gestion d'équipes sous haute pression, mais son arrivée au Real Madrid reste purement hypothétique. Rien ne confirme que le club l'ait contacté, ni que l'entraîneur ait manifesté un intérêt pour un retour en club » tempère le média espagnol, qui imaginerait bien Didier Deschamps sur le banc du Real Madrid mais qui précise que pour l’heure, aucun contact n’a été entrepris en ce sens.

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Du côté des Socios du club merengue, on souhaite donner un peu de temps à José Mourinho, dont la mission principale est d’éviter la saison blanche à tout prix. Si ce n’est pas via un titre en Liga, lequel paraît compromis au vu du niveau affiché par Barcelone, cela pourrait être grâce à une Copa Del Rey ou plus hypothétique, grâce à une Ligue des Champions.
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Derniers commentaires

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

L'OL a été sauvé par ces comptes qui n'étaient pas aussi catastrophique que les médias en disaient. ^^

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Il fallait bien que le Qatar mette quelque chose dans la vitrine du PSG. Nasser est donc allé faire des courses en payant deux Champions League. ^^

Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Si tu avais une culture foot ou tu simplement une connaissance du football, tu saurais qu il impensable d'imaginer le Bayern vendre un de ses meilleurs joueurs un mercato d'hiver, ca n'arrivera JAMAIS.... voila vieux troll que tu es, caricature de troll meme

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

Dit il alors que son club a ete sauvé de la relegation par cette meme DNCG et la pression de la Ministre des Sports... Et puis dans "Ils n ont pas la meme exigence", qu est ce que tu n as pas compris ? En faite meme pas sur que tu aies lu l article...

Le dossier Endrick refermé, Mourinho s'est fâché

Endrick pensait vraiment qu'il aurait du temps de jeu cette saison avec le Real Madrid et avait décidé de resté en ce début de saison. Décision qui a bien changée en voyant qu'il ne joue pas. Je pense qu'il aimerait bien revenir en prêt à l'OL dès cet hiver.

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