Manchester City a décidé de se passer volontairement de Rayan Cherki pour le choc contre Arsenal de ce dimanche.

Cette saison, malgré le départ de Pep Guardiola qui l’appréciait beaucoup, Rayan Cherki bénéficie d’un temps de jeu important avec Enzo Maresca. Mais pour le gros match de ce dimanche contre Arsenal, le meneur de jeu français a été éjecté du groupe. Une décision qu’Enzo Maresca a décidé de justifier publiquement, comme pour faire comprendre que l’ancien lyonnais devait se réveiller. Et mieux s’entrainer puisque ce sont les séances d’entrainement de la semaine qui ont provoqué cette mise à l’écart de la part de l’entraineur italien.

« Je n’ai tout simplement pas aimé la façon dont il s’entraînait ces derniers jours. Ce n’est pas une question disciplinaire. La manière dont vous vous entraînez chaque jour est si importante. Rien ne s’est passé. Ne faites pas toute une histoire de ça, son absence est seulement pour cette rencontre », a lancé l’entraineur de Manchester City, qui sait toutefois que cette mise à l’écart risque de faire parler tant ce n’est pas fréquent de voir un joueur qui n’a manqué qu’un match dans la saison être laissé hors du groupe en raison de séances d’entrainement décevantes. Surtout si City ne parvient pas à endiguer sa mauvaise série avec un résultat contre Arsenal à l’Emirates.