Arsenal - Manchester City : Les compositions (17h30 sur Canal+ Foot)
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en 9 il attire rien il touche pas le ballon et n'apporte rien offensivement ca permet d'avoir les defenseurs centraux en place et ca coulisse du coup tu vois pas les ailliers sont ont tjs 2-3 joureurs sur eux ..
ce n'est pas une critique contr le joueur loin de la mais force est de constater que dans le meme match du moment ou il reculait il devenait de suite interessant ...c'est plus sur le coaching que ca m'interpelle tant il est interessant plus bas ..
Ça ne reste juste "que" du chambrage , faut reconnaître que ça manque un peu dans ce championnat... je dis bien ,"que" du chambrage ... aucune violences ni verbale ni physique
Pauvre france🤦
Il transpire la nonchalance malgré lui quand je le regarde jouer en sélection, on peut imaginer ce qui se passe à l'entrainement.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|29
|12
|9
|2
|1
|27
|12
|15
|23
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|21
|12
|7
|0
|5
|26
|17
|9
|21
|12
|6
|3
|3
|20
|12
|8
|21
|12
|6
|3
|3
|15
|10
|5
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|20
|12
|6
|2
|4
|21
|16
|5
|17
|12
|5
|2
|5
|23
|18
|5
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|12
|4
|4
|4
|10
|11
|-1
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|14
|12
|3
|5
|4
|17
|22
|-5
|13
|12
|4
|1
|7
|21
|24
|-3
|11
|12
|3
|2
|7
|11
|22
|-11
|11
|12
|3
|2
|7
|14
|27
|-13
|8
|12
|2
|2
|8
|11
|28
|-17
|2
|12
|0
|2
|10
|11
|28
|-17