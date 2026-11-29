La composition d'Arsenal : Raya - Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori - Guimaraes, Merino - Madueke, Odegaard (c), Tzolis - Havertz

La composition de Manchester City : Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, Gvardiol - Anderson, Bouaddi, Fernandez - Ndiaye, Haaland (c), Doku