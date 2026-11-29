Taulier de l'OM, désireux de rester pour finir la saison avant de partir, Pierre-Emile Hojbjerg ne veut pas voir son équipe être affaiblie par les dirigeants au mercato.

L’OM s’est montré solide ce dimanche à Auxerre, s’imposant 2-0 pour confirmer son succès de jeudi contre le Levski Sofia. Un enchainement bien géré et qui a le don de remettre Marseille dans les clous pour la chasse au podium. Il reste encore beaucoup de travail à faire mais Pierre-Emile Hojbjerg, encore une fois très solide au coeur du jeu, est persuadé qu’il y a quelque chose à jouer.

A une condition toutefois, celle de ne pas voir de nouveaux joueurs quitter l’OM au mois de janvier et ainsi affaiblir à nouveau l’effectif de Bruno Genesio. Pour le Danois, il sera important de garder les meilleurs joueurs au mercato, même si ce n’est pas du tout le plan prévu par Frank McCourt, qui estime être contraint pas la DNCG pour faire au moins une ou deux belles ventes cet hiver.

« C’est un plaisir de jouer avec ces joueurs-là et encore une fois, comme j’ai dit il y a quelques jours dans la conférence de presse, cet été, les choses avaient un peu bousculé, mais tout le monde a gardé la sérénité pour l’un et l’autre. Même si c’est un petit groupe, franchement, on soutient à cœur tout le monde et encore une fois, c’est une fierté. On espère que l’hiver sera calme. Trois points, la chose la plus importante, et les supporters sont venus nombreux et rentrent souriants comme nous », a livré l’ancien de Tottenham, qui a tout de même bien reconnu que le groupe était très restreint et que cela devenait difficile lors des semaines à trois matchs.

Mais à l’image de la performance de Hojbjerg, tout le monde tire dans le même sens à Marseille et personne n’a fait de demande pour quitter le club. Même s’il faudra se méfier des offres qui arrivent au mois de janvier, pour des joueurs qui brillent ou approchent de la fin de leur contrat.