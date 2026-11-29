Rennes a débuté la quête d'un nouvel entraineur. Cinq noms sont cités pour une nomination qui devrait dépendre aussi du futur changement de président.

C’est Sébastien Tambouret, l’entraineur de l’équipe réserve de Rennes, qui sera aux commandes ce dimanche après-midi pour le match face à Toulouse en Ligue 1 , et essayer de redresser la barre après le match pathétique contre Nimègue en Europa League. Mais l’intérim ne devrait durer que quelques jours, car la semaine prochaine, dans une période sans match, la direction devrait dévoiler son choix pour le futur entraineur des Rouge et Noir. Même si la décision pourrait être retardée, car Arnaud Pouille, le président, est lui-même en danger après des mois de gestion compliquée.

Rudi Garcia n'est jamais loin

Mais en ce qui concerne le rôle d’entraineur, quelques premières pistes sont dévoilées ces dernières heures. Il y a eu l’option Pierre Sage, qui n'a toutefois pas avoir la priorité de la direction. Mais la famille Pinault semble en avoir assez du lien avec le RC Lens et n’a pas entamé de discussions, à l'heure actuelle, avec l’ancien entraineur de l’OL et de Crystal Palace, pourtant libre. En revanche, la piste menant à Rui Borges, libre depuis son départ du Sporting Portugal, est la priorité du Stade Rennais.

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Mais trois autres noms sont arrivés ce week-end, car une place sur le banc du Roazhon Park intéresse toujours les techniciens, qui connaissent les conditions de travail et le potentiel de ce club. La presse belge évoque un intérêt pour Rudi Garcia, qui connait la Ligue 1 comme sa poche, et n’a pas trouvé de poste après la Coupe du monde avec les Diables Rouges. Pour Foot Mercato, Bruno Lage, ancien entraineur du Benfica Lisbonne, a été proposé à la direction rennaise, même s’il faudra qu’il quitte son poste actuel en Arabie saoudite. Enfin, à la recherche d’un projet pour relancer sa carrière, Thiago Motta a vu ses représentants tâter le terrain, même s’il n’est pour l’heure pas une piste étudiée à fond par le club breton, qui prend son temps pour faire le bon choix, même si cela pourrait aussi être liée à la future direction.