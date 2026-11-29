Après la défaite du Real Madrid la veille, le FC Barcelone n’a pas laissé passer l’occasion de prendre le large. En déplacement à La Corogne, les Catalans ont déroulé progressivement, malgré l’égalisation provisoire d’Aubameyang, pour s’imposer 5-1 avec notamment un triplé de Raphinha. Au classement, le Barça compte désormais cinq points d’avance sur l’Atlético de Madrid, son premier poursuivant.