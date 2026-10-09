EdF : Aurélien Tchouaméni lâche Didier Deschamps

Aurélien Tchouaméni est revenu sur la demi-finale du Mondial perdue par la France contre l'Espagne. Le milieu de terrain avoue qu'il était blessé, mettant forcément Didier Deschamps en porte-à-faux.

Dans un entretien à France24, Aurélien Tchouaméni a révélé avoir fini la Coupe du monde difficilement, jouant avec des douleurs et ne se sentant pas « le vrai Aurélien Tchouaméni » sur les derniers matchs, dont la demi-finale perdue face à l’Espagne. Une décision de le faire jouer malgré tout prise avec le staff médical et que le joueur du Real Madrid, qui en paye aujourd’hui le prix avec un début de saison très morcelé, assume à 100 %.

Mais pour Walid Acherchour, cette décision de faire jouer un joueur amoindri interpelle, et le consultant de l’After Foot en veut clairement à Didier Deschamps d’avoir fait ce choix d’affaiblir son milieu de terrain, un secteur de jeu tellement crucial quand l’Espagne est en face. Sans oublier de s'interroger sur les raisons qui pousse l'ancien bordelais à s'exprimer ainsi.

Pourquoi Tchouaméni parle-t-il maintenant ?

« Comment Deschamps a pu faire jouer un joueur qui n’était pas à 100 % face à la meilleure équipe actuelle en demi-finale de la Coupe du monde. Je ne comprends pas le message que Tchouaméni veut faire passer, car il sait très bien qu’il va lâcher cette phrase, mais pour faire dire quoi ? », interroge le consultant de l’After Foot. Pour lui, Didier Deschamps a fait une grossière erreur en faisant jouer un Aurélien Tchouaméni amoindri alors que Manu Koné l’avait plutôt bien remplacé contre le Paraguay et le Maroc notamment.

Un vaste débat, et un choix au final en effet fait par Didier Deschamps de mettre un profil d’expérience pour essayer de perturber l’Espagne, ce qui n’a pas fonctionné. Mais ce n’est pas la première fois que l’ancien sélectionneur national tente un coup osé. Il avait ainsi aligné Samuel Umtiti pendant les derniers matchs de la Coupe du monde 2018 malgré une sérieuse blessure au genou. Le défenseur central alors au FC Barcelone avait serré les dents et permis aux Bleus d’être champions du monde, même si il en avait payé le prix fort pour la suite de sa carrière.