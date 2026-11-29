12e journée de Ligue 1

Abbé Deschamps

L'OM bat Auxerre : 2 buts à 0

Buts pour l'OM : Gouiri (5e) et Paixao (45e+4 sp)

L'OM a réalisé une belle opération ce dimanche en allant battre Auxerre en Ligue 1. Les Phocéens s'emparent provisoirement de la troisième place.

L'Olympique de Marseille devait réagir après sa défaite de la semaine passée au Stade Vélodrome face au Mans en Ligue 1. Les hommes de Bruno Genesio se déplaçaient à Auxerre avec l'ambition de renouer avec la victoire et de monter sur le podium. Et les Phocéens ont parfaitement débuté la rencontre grâce à l'inévitable Amine Gouiri, buteur dès la 5e minute. Il s'agit d'ailleurs de son neuvième but de la saison en championnat.

Par la suite, l' OM a su accentuer la pression et a finalement profité d'une énorme erreur d'Axel Tuanzebe dans le temps additionnel de la première période. Pris dans le dos par Igor Paixão, l'international congolais s'est rendu coupable d'une faute en position de dernier défenseur. Résultat : carton rouge et penalty pour les Phocéens.

Igor Paixão se fera justice lui-même en transformant le penalty pour faire le break. Avec deux buts d'avance et une supériorité numérique, l'OM n'aura ensuite plus qu'à gérer son avantage pour s'imposer en Bourgogne. Au classement, les Phocéens occupent désormais la troisième place, en attendant la rencontre de l'OL face à Monaco un peu plus tard dans la soirée. Si tout n'est pas encore parfait à Marseille, le club peut néanmoins se féliciter de retrouver le podium après un début de saison totalement raté.

De son côté, Auxerre est 16e et devra montrer bien plus pour espérer sauver sa peau cette saison en Ligue 1.