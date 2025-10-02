ICONSPORT_272593_0015

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Ligue 102 oct. , 11:20
parCorentin Facy
2
Les résultats des clubs français (PSG, OM et Monaco) ont été très positifs cette semaine en Ligue des Champions. De quoi provoquer un optimisme fort chez le président de la LFP, Vincent Labrune. 
Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vainqueurs du Barça et de l’Ajax, Monaco qui arrache un point contre Manchester City : la Ligue 1 a fait honneur à son championnat cette semaine en Ligue des Champions. Avec des résultats positifs qui comptent pour l’indice UEFA de la France, les clubs de l’Hexagone font la joie de Vincent Labrune. Dans une déclaration transmise aux médias, le président de la LFP s’est félicité des excellents résultats de la semaine, qui confirment à ses yeux une réelle montée en puissance de la Ligue 1 en coupe d’Europe.
« Bravo à nos clubs qui ont porté avec brio nos couleurs face à des adversaires de très haut niveau en Ligue des champions. Le démarrage de la campagne européenne de Paris, Marseille et Monaco confirme ce que nous répétons depuis des mois: le football français monte en puissance, collectivement. Quand on rivalise avec Manchester City, le Barça ou l’Ajax, c’est toute la Ligue 1 qui gagne en crédibilité » s’emballe l’ancien président de l’OM avant de poursuivre.

Lire aussi

Pénalty pour Monaco, Haaland est 100 % d'accordPénalty pour Monaco, Haaland est 100 % d'accord
LdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunesLdC : Le PSG punit le Barça avec ses jeunes
« On nous annonçait la faillite. La réalité, c’est un football français qui gagne et qui avance comme le montre chaque week-end le spectacle offert par la Ligue 1, les stades pleins et le succès populaire de Ligue 1+. Maintenant, gardons notre cap et essayons désormais d’aller conquérir la quatrième place à l’indice UEFA afin de montrer la vitalité du football professionnel français » déclare Vincent Labrune, ravi de ce début de saison en Ligue 1 et de la part des clubs français en coupe d’Europe. Une belle dynamique à entretenir ce jeudi avec les matchs d’Europa League de l’OL, de Nice et de Lille ainsi que de Conférence League pour Strasbourg.
2
Articles Recommandés
une collusion suisse allemagne contre le losc letang craque iconsport 254190 0017 389725
Ligue 1

Olivier Létang, nouveau président du collège de Ligue 1

ICONSPORT_271463_0190
OM

L'OM recrute la doublure de Paixao en Ligue 1, l'OL enrage

ICONSPORT_272436_0067
PSG

100 ME pour Michael Olise, le PSG craque

ICONSPORT_272201_0230
OL

« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

Fil Info

13:09
Olivier Létang, nouveau président du collège de Ligue 1
13:00
L'OM recrute la doublure de Paixao en Ligue 1, l'OL enrage
12:40
100 ME pour Michael Olise, le PSG craque
12:20
« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent
12:20
TV : OL - Salzbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
12:20
EL : OL, LOSC, Nice, les chaines pour suivre les clubs français
12:00
Thiago Motta à Rennes, la grosse menace
11:40
O'Riley sidère De Zerbi, l'OM contacte Brighton
11:00
TV : BeInSports et la Ligue 1 se livrent une guerre à 78,5 ME

Derniers commentaires

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Après l'arbitre c'est peut être dit que le premier jaune était sévère donc a été clément pour le deuxième et ne l'a pas sortit

« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

C'est sympa et c'est fait avec le cœur et même si ce n'est pas le but, très bonne stratégie pour mettre une ambiance positive et familiale enfin si c'est l'objectif mais c'est pas fait avec fourberie, c'est comme ça qu'un groupe pro devient une "famille" et vont tous se dépouiller les uns pour les autres, comme pour le PSG l'année dernière

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Ha bon l'ASM a rivalisé avec City ? Labrune tu as regardé le match au moins 😂

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Marseille la seule équipe d'Afrique du Nord à jamais les premiers !

Le Bayern révèle le nom du successeur de Dembélé

Dés ses premières matchs avec les espoirs , je l'ai voulu au PSG . énOOOrme potentiel , avec le Bayern et l'EDF possible " BO "

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading