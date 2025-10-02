LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Les résultats des clubs français (PSG, OM et Monaco) ont été très positifs cette semaine en Ligue des Champions. De quoi provoquer un optimisme fort chez le président de la LFP, Vincent Labrune.

Le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille vainqueurs du Barça et de l’Ajax, Monaco qui arrache un point contre Manchester City : la Ligue 1 a fait honneur à son championnat cette semaine en Ligue des Champions. Avec des résultats positifs qui comptent pour l’indice UEFA de la France, les clubs de l’Hexagone font la joie de Vincent Labrune. Dans une déclaration transmise aux médias, le président de la LFP s’est félicité des excellents résultats de la semaine, qui confirment à ses yeux une réelle montée en puissance de la Ligue 1 en coupe d’Europe.

« Bravo à nos clubs qui ont porté avec brio nos couleurs face à des adversaires de très haut niveau en Ligue des champions. Le démarrage de la campagne européenne de Paris, Marseille et Monaco confirme ce que nous répétons depuis des mois: le football français monte en puissance, collectivement. Quand on rivalise avec Manchester City, le Barça ou l’Ajax, c’est toute la Ligue 1 qui gagne en crédibilité » s’emballe l’ancien président de l’OM avant de poursuivre.

« On nous annonçait la faillite. La réalité, c’est un football français qui gagne et qui avance comme le montre chaque week-end le spectacle offert par la Ligue 1, les stades pleins et le succès populaire de Ligue 1+. Maintenant, gardons notre cap et essayons désormais d’aller conquérir la quatrième place à l’indice UEFA afin de montrer la vitalité du football professionnel français » déclare Vincent Labrune, ravi de ce début de saison en Ligue 1 et de la part des clubs français en coupe d’Europe. Une belle dynamique à entretenir ce jeudi avec les matchs d’Europa League de l’OL, de Nice et de Lille ainsi que de Conférence League pour Strasbourg.