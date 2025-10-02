EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku

La trêve internationale arrive et Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs de qualification à la Coupe du monde à venir. Ce sera le face à l’Azerbaïdjan, le vendredi 10 octobre, puis en Islande le lundi suivant, le 13 octobre.

Deux matchs qui peuvent permettre aux Bleus de valider leur billet pour la Coupe du monde si tout se passe bien.

Pour ces deux rencontres, on savait déjà qu’Aurélien Tchouaméni, suspendu, ne serait pas sélectionné. Benjamin Pavard, très en forme avec l'OM, n'a pas été retenu. Ensuite, en raison de plusieurs absences de taille comme Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Désiré Doué, certains joueurs ont pu en profiter et seront au rendez-vous de Clairefontaine. C’est le cas de Jean-Philippe Mateta et de Christopher Nkunku, les deux grosses surprises de cette liste. L'attaquant de Crystal Palace marque les esprits en Premier League et compte bien tout donner pour découvrir sa première sélection avec les Bleus.

La liste de Didier Deschamps

Gardiens : Chevalier, Maignan, Samba

Défenseurs : Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Milieux : Camavinga, Koné, Olise, Rabiot, K. Thuram

Attaquants : Akliouche, Barcola, Coman, Ekitike, Mateta, Mbappé, Nkunku