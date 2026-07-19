L’agression honteuse de Paredes après la fin du match





Entré en cours de jeu, Leandro Paredes a pu terminer le match sans carton rouge, ce qui est déjà en quelque sorte un exploit. Après le coup de sifflet, celui qui adore provoquer et faire craquer ses adversaires, a perdu ses nerfs et s’en est pris à Gavi en le prenant à la gorge avant de le frapper d'un coup de pied. Lionel Scaloni a du s’interposer, et selon la presse américaine, l’arbitre du match a donné un carton rouge à l’Argentin.