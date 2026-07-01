Classement FIFA : La France détrône l'Argentine

Vainqueur de la Suède (3-0) en seizième de finale de la Coupe du monde, la France a repris les commandes du classement FIFA ce mercredi, détrônant au passage son rival argentin.

Cela est sans doute anecdotique mais la Fédération française de football et Didier Deschamps sauront s’en féliciter. Deuxième du classement FIFA au début de la Coupe du monde, notamment en raison de sa défaite en amical contre la Côte d’Ivoire qui lui avait fait perdre sa première place, l’équipe de France est de nouveau au sommet du classement de l’instance international.

Les Bleus doivent ce rebond à leur victoire face à la Suède mardi soir en seizième de finale de la Coupe du monde (3-0) qui leur a rapporté 9,40 points, portant le total de la France à 1916,24 points de quoi dépasser l’Argentine qui compte 1907,40 points. La première place des coéquipiers de Kylian Mbappé ne sera pas perdue à l’issue des seizièmes de finale de la Coupe du monde, même si la bande à Lionel Messi bat le Cap-Vert.

La France reprend la 1ère place du classement FIFA

En effet, l’écart de points ne pourra pas être comblé par l’Albiceleste en raison du niveau de leur adversaire puisque le nombre de points récoltés au classement FIFA dépend bien sûr du résultat mais aussi du classement de l’adversaire du jour. Une bonne nouvelle pour l’équipe de France qui confirme son statut d’immense favori dans la compétition. Troisième au classement FIFA, l’Espagne qui affrontera l’Autriche lors des seizièmes de finale, compte de son côté 1879,58 points et ne pourra pas non plus dépasser la France à l’issue des 16es de finale.