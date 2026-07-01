EdF : Ce point faible des Bleus qui dérange Deschamps

Impériale face à la Suède, l'équipe de France est toutefois très loin d'être parfaite aux yeux de Didier Deschamps, toujours très attentif au rendement défensif de son équipe.

L’équipe de France impressionne dans cette Coupe du monde, et son succès 3-0 face à la Suède a quoi convaincre les observateurs que la formation de Didier Deschamps est bien la favorite pour cette compétition. Attaquant d’Arsenal et de l’équipe de Suède, Viktor Gyokeres n’a pu que constater les dégâts à New York, lui qui a été muselé avant de voir les joueurs offensifs des Bleus faire le travail de manière spectaculaire.

La défense inquiète Didier Deschamps

« C'est la meilleure équipe qu'on ait joué et une des meilleures du tournoi, ils sont connectés. S'ils gardent leur solidité défensive, ils peuvent aller très, très loin », a lancé l’attaquant suédois. La solidité défensive, ce sera une des clés du parcours français. Moins concentrés sur l’arrière-garde, les Bleus concèdent des occasions, des pénaltys et des buts dans ce Mondial. Si l’attaque est capable de marquer à tout moment, cette faiblesse peut coûter cher dans les matchs couperets.

Didier Deschamps, qui a souvent été concentré sur la mission défensive, s’en est inquiété après la qualification face à la Suède. « Il y a toujours à améliorer. Certains points qui ont été négatifs, même si ça n'a pas eu trop de conséquences parce qu'on n'a pris que deux buts. On a concédé un peu trop d'occasions. Ce sont des petits ajustements dans les placements, les échanges entre les joueurs. Ils ont l'habitude de jouer ensemble, se parlent beaucoup aussi », a livré le sélectionneur national, conscient que la défense centrale ne donnait pas encore toutes les garanties nécessaires pour aller jusqu’au bout. Mais Didier Deschamps est parti pour conserver la paire Upamecano-Saliba, qui devra de nouveau être vigilante face au Paraguay en 1/8e de finale.