ICONSPORT_368845_0049

La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

Mondial 202623 juin , 9:00
parGuillaume Conte
7
Ajouter comme source préférée sur Google
Ce n'est pas encore la théorie du complot, mais l'arbitre pro-argentin interpelle en ce début de Coupe du monde. Le totem d'immunité de 2022 est toujours là. 
L’Argentine a validé sa qualification pour les 16e de finale et il faudra compter sur le champion du monde en titre pour la phase finale. Surtout qu’un Lionel Messi sur un nuage a tout simplement marqué tous les buts de sa sélection. L’octuple Ballon d’Or a fait trembler les filets cinq fois pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Et son équipe, après avoir mis 3-0 face à l’Algérie, a disposé de l’Autriche 2-0. 

L'arbitre revient sur le pénalty, pas sur le but argentin

Mais comme pour la rencontre face aux Fennecs, l’arbitrage pro-argentin a posé question contre l’Autriche. Le pénalty rapidement donné après intervention de la VAR a interpellé car l’erreur manifeste de l’arbitre, qui avait jugé le tacle défensif licite, est difficile à démontrer. En plus de cela, si la réalisation l’a manqué en raison d’un ralenti une nouvelle fois mal placé, le premier but de Lionel Messi n’était pas valable. Une faute assez grossière sur Xaver Schlager a permis à l’Argentine de récupérer le ballon et de marquer. « Concernant le premier but, j’aurais souhaité que le quatrième arbitre réagisse de la même manière que lors de la situation du penalty. Il aurait dû revoir l’action et constater ce que tout le monde a vu : la faute commise sur Schlager », a déploré Ralf Rangnick, agacé comme tous ses joueurs par les décisions de M. Omar. 
Même sentiment chez les observateurs, et notamment l’illustre gardien Peter Schmeichel, qui ne comprend pas sur la FOX comment la VAR n’est pas intervenue. « Ce but n’aurait jamais du être maintenu. Il y a faute par-derrière, c’est un coup-franc, il le descend. La VAR aurait du revenir dessus, c’est une faute évidente du corps arbitral », a pesté le gardien danois, pour qui cela ne se passerait probablement pas comme cela dans l’autre sens. 
Il faut dire que, comme une réminiscence de la finale 2022 au Qatar face à la France, les Argentins peuvent se permettre beaucoup de choses sans que les officiels ne réagissent. Alexis MacAllister a fait le geste de réclamer des cartons à l’arbitre sans que ce soit sanctionné, tandis que le staff argentin a lancé un deuxième ballon sur le terrain pour gagner du temps afin de permettre à un joueur sorti sur blessure de revenir. Sans compter le coup par derrière donné par Lautaro Martinez sur Konrad Laimer, qui a valu au joueur autrichien de se faire réprimander par l’arbitre. 
Sur les deux premiers matchs, les décisions des arbitres interpellent en tout cas les suiveurs, qui se demandent si la FIFA ne fait pas tout pour que Lionel Messi finisse sa tournée mondiale sans être inquiété jusqu’au bout. 
Articles Recommandés
l ol ecrabouille textor et le dossier botafogo iconsport 253092 0057 398328
OL

L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait

Ligue 2
Ligue 2

Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade

Tanenbaum propriétaire de l'ASSE
ASSE

L'ASSE négocie un accord qui va changer la vie de ses supporters

Bradley Barcola buteur avec le PSG
PSG

PSG : Barcola doit calmer son clan, Paris n'aime pas les menaces

Fil Info

23 juin , 10:00
L'OL a peur des transferts fantômes, la DNCG le sait
23 juin , 9:46
Un joueur de Ligue 2 en état de mort cérébrale après une noyade
23 juin , 9:20
L'ASSE négocie un accord qui va changer la vie de ses supporters
23 juin , 8:40
PSG : Barcola doit calmer son clan, Paris n'aime pas les menaces
23 juin , 8:20
OL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 ME
23 juin , 8:00
L'OM sauvé par un joueur argentin que personne n'attendait
23 juin , 7:30
Julian Alvarez demande son départ de l'Atlético de Madrid
23 juin , 7:07
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
23 juin , 7:06
Mondial 2026 : L'Algérie tremble et finit par renverser la Jordanie

Derniers commentaires

OL : Un serial buteur portugais arrive à Lyon pour 10 ME

on a pas de 9 tocard que tu es

L'OM sauvé par un joueur argentin que personne n'attendait

En lisant ces articles si l om vend tout cses joueurs 20/25 a la fin ils finiront par avoir plus de 200 millions en vente de joueurs 🤣🤣🤣🤣🤣 c est ridicule ...foot ooo il faut arrêter le delire ..vous pouvez pas continuer a ecrie autant de conneries...

La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

Quand ils jouent à leur niveau, les troupeaux gagnent leur match, no soucis mais encore faut il que les chèvres se bougent un minimum … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

Tout a fait, la pression va monter sur les arbitres et sur les matchs décisifs cela risquent de jouer des tours à la bande à Messi. Mais en attendant il faut s'assurer que les gros passent pour vendre des billets et justifier les droits télé.

La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

Et finalement c’est mieux que la pression monte dès maintenant et pas au dernier moment d’un match à élimination directe … 😵‍💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading