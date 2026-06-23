La FIFA offre le Mondial à l’Argentine de Messi, l’Algérie et l’Autriche confirment

Ce n'est pas encore la théorie du complot, mais l'arbitre pro-argentin interpelle en ce début de Coupe du monde. Le totem d'immunité de 2022 est toujours là.

L’Argentine a validé sa qualification pour les 16e de finale et il faudra compter sur le champion du monde en titre pour la phase finale. Surtout qu’un Lionel Messi sur un nuage a tout simplement marqué tous les buts de sa sélection. L’octuple Ballon d’Or a fait trembler les filets cinq fois pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Et son équipe, après avoir mis 3-0 face à l’Algérie, a disposé de l’Autriche 2-0.

L'arbitre revient sur le pénalty, pas sur le but argentin

Mais comme pour la rencontre face aux Fennecs, l’arbitrage pro-argentin a posé question contre l’Autriche. Le pénalty rapidement donné après intervention de la VAR a interpellé car l’erreur manifeste de l’arbitre, qui avait jugé le tacle défensif licite, est difficile à démontrer. En plus de cela, si la réalisation l’a manqué en raison d’un ralenti une nouvelle fois mal placé, le premier but de Lionel Messi n’était pas valable. Une faute assez grossière sur Xaver Schlager a permis à l’Argentine de récupérer le ballon et de marquer. « Concernant le premier but, j’aurais souhaité que le quatrième arbitre réagisse de la même manière que lors de la situation du penalty. Il aurait dû revoir l’action et constater ce que tout le monde a vu : la faute commise sur Schlager », a déploré Ralf Rangnick, agacé comme tous ses joueurs par les décisions de M. Omar.

Même sentiment chez les observateurs, et notamment l’illustre gardien Peter Schmeichel, qui ne comprend pas sur la FOX comment la VAR n’est pas intervenue. « Ce but n’aurait jamais du être maintenu. Il y a faute par-derrière, c’est un coup-franc, il le descend. La VAR aurait du revenir dessus, c’est une faute évidente du corps arbitral », a pesté le gardien danois, pour qui cela ne se passerait probablement pas comme cela dans l’autre sens.

Il faut dire que, comme une réminiscence de la finale 2022 au Qatar face à la France, les Argentins peuvent se permettre beaucoup de choses sans que les officiels ne réagissent. Alexis MacAllister a fait le geste de réclamer des cartons à l’arbitre sans que ce soit sanctionné, tandis que le staff argentin a lancé un deuxième ballon sur le terrain pour gagner du temps afin de permettre à un joueur sorti sur blessure de revenir. Sans compter le coup par derrière donné par Lautaro Martinez sur Konrad Laimer, qui a valu au joueur autrichien de se faire réprimander par l’arbitre.

Sur les deux premiers matchs, les décisions des arbitres interpellent en tout cas les suiveurs, qui se demandent si la FIFA ne fait pas tout pour que Lionel Messi finisse sa tournée mondiale sans être inquiété jusqu’au bout.