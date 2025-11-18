Benzema et les Bleus, ce n'est pas fini !

Parti par la toute petite porte de l'équipe de France pendant la Coupe du monde 2022, Karim Benzema pourrait-il revenir si Zinedine Zidane devenait sélectionneur ? Il ouvre la porte.

Très bavard au coeur de cette trêve internationale, Karim Benzema s’est longuement confié dans les colonnes du quotidien AS. Pour celui qui était blacklisté par Didier Deschamps lors du sacre au Mondial 2018, son retour pour le Mondial 2022 s’est très mal passé, sans trahir de secret. Depuis, KB9, parti pour l’Arabie Saoudite, ne fait plus partie des plans de Didier Deschamps. Un retour pour disputer le Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique est impensable.

Mais ensuite, AS s’est permis de demander si jouer sous les ordres de Zinedine Zidane, annoncé comme le futur sélectionneur des Bleus, était envisageable. Cela l’est pour l’ancien lyonnais, qui aura 38 ans l’été prochain, mais a fait savoir qu’il ne s’interdisait rien.

Benzema entretient le suspense

« L'équipe nationale, c'est encore un peu loin, mais on ne sait jamais. Je me concentre sur ce que j'ai maintenant », a rappelé l’ex-lieutenant de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, qui a bien vu que des joueurs comme Théo Hernandez et Ngolo Kanté pouvaient regagner leurs galons en Bleus malgré la présence en Arabie saoudite. Et tout le monde sait à quel point Zinedine Zidane, s’il est le prochain sélectionneur, apprécie la science du jeu et l’expérience d’un joueur comme Karim Benzema.

Il y a toutefois encore beaucoup de chemin à parcourir avant d’envisager un tel scénario. Mais le fait que KB9 réfléchisse aussi à une dernière pige en Europe dans la suite de sa carrière pourrait lui redonner une deuxième jeunesse, et de nouvelles ambitions internationales.

Mais pour le moment, l’équipe de France se prépare à disputer le prochain mondial, avec une ligne d’attaque qui, si tout le monde est présent, a aussi de quoi faire saliver.