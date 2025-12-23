ICONSPORT_267317_0003
Louis Munteanu - Cluj

Nantes en guerre avec l'OL pour un international roumain

OL23 déc. , 9:40
parHadrien Rivayrand
0
L’OL espère recruter quelques éléments offensifs cet hiver sur le marché des transferts. Les dirigeants lyonnais apprécient tout particulièrement le profil de Louis Munteanu, qui fait le bonheur de Cluj.
L'OL doit composer avec des moyens revus à la baisse depuis plusieurs mois. Les résultats sportifs se montrent toutefois plutôt convaincants, et les Gones peuvent même rêver à des titres en 2026. Pour espérer aller le plus loin possible dans toutes les compétitions, Paulo Fonseca souhaite des renforts dès cet hiver à l’occasion du mercato hivernal. Parmi les priorités de l’entraîneur portugais figurent des éléments offensifs.
Si l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid ne fait plus de doute, l’Olympique Lyonnais espère encore recruter un autre joueur à vocation offensive. Les Rhodaniens pourraient d’ailleurs trouver leur perle rare en Roumanie, du côté de Cluj.

Munteanu proche d'une arrivée en Ligue 1 ? 

Selon les informations d’Ekrem Konur, l’OL fait effectivement partie des clubs intéressés par Louis Munteanu. L’attaquant roumain, encore sous contrat avec Cluj jusqu’en juin 2028, est plus que jamais ouvert à une nouvelle aventure. Pour se séparer de leur joueur, les dirigeants du club roumain réclament près de 4 millions d’euros. Un montant que l’Olympique Lyonnais pourrait investir afin de s’attacher les services d’un attaquant désireux de se faire une place dans un grand championnat européen.

Lire aussi

OL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de LyonOL : Un journaliste de L'Equipe ridiculise trois joueurs de Lyon
À noter que l’OL n’est pas le seul club intéressé par Louis Munteanu. Le FC Nantes suit également la situation de près. Les Canaris, en lutte pour le maintien cette saison, pourraient grandement bénéficier de l’arrivée d’un joueur comme Munteanu pour renforcer leur attaque en Ligue 1. En Espagne, le Real Betis, Girona et le FC Valence surveillent également l’international roumain de 23 ans. Depuis le début de la saison avec Cluj, Munteanu a disputé 21 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts et délivrant 6 passes décisives.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280647_0038
CAN 2025

CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique

ICONSPORT_277692_0061
Coupe de France

Un autre match à Caen juste avant Bayeux-OM ?

ICONSPORT_278179_0224
OM

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

ICONSPORT_278593_0216
OL

OL : 3 millions pour Abdelli, son prix grimpe en flèche

Fil Info

23 déc. , 13:20
CAN : Walid Acherchour annonce un drame pour l’Afrique
23 déc. , 13:00
Un autre match à Caen juste avant Bayeux-OM ?
23 déc. , 12:40
L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme
23 déc. , 12:20
OL : 3 millions pour Abdelli, son prix grimpe en flèche
23 déc. , 12:00
Le PSG abandonne le Parc, jackpot en vue pour Massy
23 déc. , 11:40
Un transfert record cet hiver, l'ASSE fait une annonce
23 déc. , 11:20
L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »
23 déc. , 11:00
L'OL magouille, Grégory Schneider accuse
23 déc. , 10:40
53 buts en Ligue 1, le Paris FC tente le gros coup

Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Ben c'est tout con...il suffit d'écouter McCourt quand il dit quelque chose: "projet a long terme ....." Fin de l'histoire !

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

mais il est débile ou quoi ?

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

Au moins 😅

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

La plupart des 400M€ c'est de la Dette propre ...

L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »

C'est bien l'objectif....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading