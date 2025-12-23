Nantes en guerre avec l'OL pour un international roumain

L’OL espère recruter quelques éléments offensifs cet hiver sur le marché des transferts. Les dirigeants lyonnais apprécient tout particulièrement le profil de Louis Munteanu, qui fait le bonheur de Cluj.

L' OL doit composer avec des moyens revus à la baisse depuis plusieurs mois. Les résultats sportifs se montrent toutefois plutôt convaincants, et les Gones peuvent même rêver à des titres en 2026. Pour espérer aller le plus loin possible dans toutes les compétitions, Paulo Fonseca souhaite des renforts dès cet hiver à l’occasion du mercato hivernal. Parmi les priorités de l’entraîneur portugais figurent des éléments offensifs.

Si l’arrivée en prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid ne fait plus de doute, l’Olympique Lyonnais espère encore recruter un autre joueur à vocation offensive. Les Rhodaniens pourraient d’ailleurs trouver leur perle rare en Roumanie, du côté de Cluj.

Munteanu proche d'une arrivée en Ligue 1 ?

Selon les informations d’Ekrem Konur, l’OL fait effectivement partie des clubs intéressés par Louis Munteanu. L’attaquant roumain, encore sous contrat avec Cluj jusqu’en juin 2028, est plus que jamais ouvert à une nouvelle aventure. Pour se séparer de leur joueur, les dirigeants du club roumain réclament près de 4 millions d’euros. Un montant que l’Olympique Lyonnais pourrait investir afin de s’attacher les services d’un attaquant désireux de se faire une place dans un grand championnat européen.