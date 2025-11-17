france lucas hernandez tire le signal d alarme iconsport 202005 0214 373595

EdF : Un boulet identifié, Deschamps reçoit un ordre

PSG17 nov. , 21:00
parHadrien Rivayrand
0
L'équipe de France en a désormais terminé avec son année 2025. Les Bleus seront bien présents en Amérique l'été prochain pour disputer la Coupe du monde. 
L'équipe de France a battu l'Azerbaïdjan ce dimanche pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match sans enjeux car les hommes de Didier Deschamps étaient déjà qualifiés. Le sélectionneur tricolore en avait même profité pour largement faire tourner son effectif. Parmi les joueurs présents au coup d'envoi : Lucas Hernandez. Le défenseur du PSG n'aura pas forcément impressionné les fans et observateurs. Ce n'est pas David Gluzman qui dira le contraire.

Lucas Hernandez viré des Bleus 

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le chroniqueur a en effet indiqué concernant le champion du monde 2018 du PSG : « Lucas Hernandez ne devrait même pas être dans la liste. Je mets les pieds dans le plat. J'en ai vraiment marre de l'argument de l'expérience et de la vie de groupe. Cet effectif est constellé de joueurs qui ont l'habitude de l'exigence du quotidien. (...) Pour la place de 4ème défenseur central, j'aimerais bien voir un joueur plus jeune comme Jacquet ou Diakité. On parle du quatrième défenseur central ».

Didier Deschamps aime cependant bien s'appuyer sur un groupe de joueurs qu'il connait bien et en qui il a confiance. Cette saison, Lucas Hernandez joue plus au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. La blessure récente de Nuno Mendes devrait lui permettre d'avoir encore plus de rythme au plus haut niveau. Mais dans un futur proche, soit après la Coupe du monde 2026, l'équipe de France devrait lancer une nouvelle ère, avec la présence de nouveaux joueurs. Ce sera, sauf rebondissement, à Zinédine Zidane de faire les meilleurs choix pour permettre à l'équipe de France de rester parmi les sélections de premier plan.
0
Derniers commentaires

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Un salaire de 200 000 par mois juste pour 6 mois c'est pas donné

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Et puis pour Lyon c'est une perte de se faire prêter un jeune que dans 6 mois il retournera au real, on construit rien comme ca. Alors que en France en d2 y en a plein comme lui avec un salaire plus abordable, mais il faut avoir du flair

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

@Totoladouceur aka quand on l'orthographe et la syntaxe de ses idées ... sérieux mais quelle horreur a la fois dans le fond et la forme, je n'ai jamais vu ca !

Ça coince pour Endrick à l'OL annonce la presse espagnole

Ce n'est pas le salaire qui coince toi...

Le PSG réclame finalement 440ME à Kylian Mbappé

Puisse ton petit coeur saigner (au moment du verdict annonçant la victoire du PSG) comme mes yeux saignent a la lecture de ton orthographe ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading