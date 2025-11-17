EdF : Un boulet identifié, Deschamps reçoit un ordre

L'équipe de France en a désormais terminé avec son année 2025. Les Bleus seront bien présents en Amérique l'été prochain pour disputer la Coupe du monde.

L' équipe de France a battu l'Azerbaïdjan ce dimanche pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un match sans enjeux car les hommes de Didier Deschamps étaient déjà qualifiés. Le sélectionneur tricolore en avait même profité pour largement faire tourner son effectif. Parmi les joueurs présents au coup d'envoi : Lucas Hernandez. Le défenseur du PSG n'aura pas forcément impressionné les fans et observateurs. Ce n'est pas David Gluzman qui dira le contraire.

Lucas Hernandez viré des Bleus

Lors d'un passage sur l'antenne d'RMC, le chroniqueur a en effet indiqué concernant le champion du monde 2018 du PSG : « Lucas Hernandez ne devrait même pas être dans la liste. Je mets les pieds dans le plat. J'en ai vraiment marre de l'argument de l'expérience et de la vie de groupe. Cet effectif est constellé de joueurs qui ont l'habitude de l'exigence du quotidien. (...) Pour la place de 4ème défenseur central, j'aimerais bien voir un joueur plus jeune comme Jacquet ou Diakité. On parle du quatrième défenseur central ».

Didier Deschamps aime cependant bien s'appuyer sur un groupe de joueurs qu'il connait bien et en qui il a confiance. Cette saison, Lucas Hernandez joue plus au Paris Saint-Germain sous les ordres de Luis Enrique. La blessure récente de Nuno Mendes devrait lui permettre d'avoir encore plus de rythme au plus haut niveau. Mais dans un futur proche, soit après la Coupe du monde 2026, l'équipe de France devrait lancer une nouvelle ère, avec la présence de nouveaux joueurs. Ce sera, sauf rebondissement, à Zinédine Zidane de faire les meilleurs choix pour permettre à l'équipe de France de rester parmi les sélections de premier plan.