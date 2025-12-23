ICONSPORT_279711_0013
Nice s'énerve et contacte un ancien crack de Ligue 1

23 déc.
parHadrien Rivayrand
L’OGC Nice s’apprête à animer le marché des transferts hivernal. Les Aiglons souhaitent notamment apporter davantage de qualité à leur milieu de terrain.
L'OGC Nice traverse une période de crise importante et cherche à redresser la situation le plus rapidement possible. Heureusement pour les Aiglons, le mercato hivernal approche, offrant à la direction l’opportunité d’effectuer plusieurs ajustements nécessaires pour la suite de la saison. Au milieu de terrain, Franck Haise est à la recherche d’un profil capable de prendre le jeu à son compte et de s’investir sans compter. Nice pourrait ainsi trouver son bonheur du côté de la Fiorentina.

Richardson pour se relancer à Nice ? 

Selon les informations de Fabrizio Romano, les pensionnaires de l’Allianz Riviera sont très intéressés par le profil d’Amir Richardson. Le milieu marocain a même été contacté par l’OGC Nice et pourrait effectuer un retour dans sa ville natale. Encore sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en juin 2029, il est estimé à environ 6,5 millions d’euros, un montant largement dans les cordes du club niçois.
À l’instar d’Elye Wahi, Amir Richardson pourrait se relancer à Nice. Peu utilisé par le club italien depuis le début de la saison (quatre matchs disputés) dans un contexte sportif compliqué à Florence, l’ancien joueur du Stade de Reims évoluerait chez les Aiglons dans une équipe en difficulté, mais porteuse d’ambitions renouvelées pour l’avenir. C’est en tout cas le projet que le club azuréen devra lui présenter pour le convaincre.


