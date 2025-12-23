Cherki reçoit un avertissement, Guardiola ne rigole pas

Après la victoire contre West Ham (3-0) samedi en Premier League, Pep Guardiola offre quelques jours de repos à ses joueurs pour les fêtes. Mais à leur retour à l’entraînement, le manager de Manchester City sera particulièrement attentif à leur condition physique. Un avertissement à prendre au sérieux, notamment pour le Français Rayan Cherki.

Après sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, les joueurs de Manchester City ont bien mérité une récompense. Pep Guardiola ne peut qu’être satisfait de la série en cours, d’où les trois jours de repos accordés jusqu’à jeudi. Les Citizens pourront ainsi profiter de Noël en famille. Du moins tant qu’ils ne dépassent pas les limites ! Le manager mancunien a en effet lancé un avertissement à son groupe concernant leur condition physique.

« Hier, tous les joueurs ont été pesés. Et le 25 décembre, je serai là pour contrôler leur poids et s'ils ont grossi, a prévenu l’Espagnol en conférence de presse. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Non, c'est la vérité ! Au moment où ils reviendront après trois jours de repos, je veux voir comment ils reviennent. Ils peuvent manger, mais je veux les contrôler. Je dois faire des choix le 27 décembre contre Nottingham Forest. Imaginez si un joueur était parfait en partant et qu'il revienne avec trois kilos de plus… Il restera à Manchester, il ne fera pas le déplacement à Nottingham. C'est certain. »

Le « fat french » est prévenu

Pep Guardiola ne plaisante pas avec le verdict de la balance. Par le passé, le technicien l’a déjà prouvé en écartant Samir Nasri et Kalvin Philipps à cause d’un poids jugé trop élevé. Le Français Rayan Cherki a tout intérêt à se méfier. Même s’il a perdu quelques kilos en début de saison, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas toujours été irréprochable à ce niveau. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle son coéquipier Erling Haaland le surnommait le « fat french » (« gros Français »). Le milieu offensif sera donc attendu au tournant après ses récents exploits sur le terrain.