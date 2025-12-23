Les six raisons qui ont envoyé Endrick à l’OL

L'accord est trouvé, Endrick va arriver à l'OL et être la sensation de ce début d'année 2026 à Lyon. Les raison de ce choix au départ surprenants sont dévoilées.

A l’image de la signature de Mason Greenwood ou d’Adrien Rabiot à l’OM, la venue d’Endrick à l’Olympique Lyonnais ressemblait au départ à un mariage impossible. International brésilien, recruté pour plusieurs dizaines de millions d’euros par le Real Madrid, l’avant-centre rêvait d’une belle montée en puissance au sein de la Casa Blanca. Mais le Mondial arrive, et son temps de jeu a fondu comme neige au soleil, l’obligeant à regarder ce qu’on pouvait lui proposer ailleurs. Et la solution lyonnaise est progressivement apparue comme la meilleure pour le Brésilien, en raison d’un énorme forcing effectué depuis le mois de novembre.

L'OL, un club bien vu au Brésil

Voilà plus d’un mois que l’OL travaille Endrick au corps, et selon ESPN, le forcing lyonnais a fini par être payant avec un nombre incroyables d’arguments qui ont fait mouche.

En premier lieu, il y a bien évidemment le temps de jeu qui sera quasiment garanti à Endrick en raison de l’absence totale de concurrence, Martin Satriano confirmant ses difficultés à chaque match. Ensuite, l’attaquant madrilène a été séduit par plusieurs éléments qui vont rendre son adaptation plus rapide. Le fait que Paulo Fonseca parle la même langue, ce qui lui a permis de lui présenter son projet de jeu, a rassuré Endrick. Ses compatriotes Abner et Emerson, lui ont parlé de l’ambiance, du stade et de l’accueil réservé aux joueurs étrangers.

Surtout, le fait que l’OL soit très bien vu au Brésil depuis les grandes années avec Sonny Anderson, Juninho, Fred, ou ensuite Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, a touché Endrick. Ce dernier a commencé à s’intéresser à Lyon et a vu les derniers matchs de l’équipe de Paulo Fonseca, estimant qu’il pourrait bien s’intégrer à l’équipe sur le plan sportif. Enfin, le fait que le Real Madrid n’ait pas l’intention de se séparer de Xabi Alonso a fini de le convaincre de partir de la capitale espagnole.

Une façon de voir tout le monde tirer dans le même sens pour que le prêt se passe du mieux possible, même si ce sera ensuite au terrain de juger.