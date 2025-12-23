L'OM fait une offre solide au nouveau Vieira

ICONSPORT_276526_0225
L’OM a réalisé de belles opérations ces derniers mois en recrutant des joueurs de grand talent. Mais le club phocéen souhaite désormais accorder plus de place à ses jeunes talents.
L’OM reste en lice dans toutes les compétitions cette saison, et l’année 2026 sera déterminante pour le projet du club. Cet hiver, la direction pourrait décider de renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi, tout en finalisant les prolongations de contrat des joueurs qui le méritent. L’Olympique de Marseille se montre particulièrement satisfait de Tadjidine Mmadi, auteur notamment d’un but en Coupe de France dimanche face à Bourg-en-Bresse.

Mmadi met tout le monde d'accord à l'OM 

Selon les dernières informations de RMC via Fabrice Hawkins, l'OM et Mmadi sont en pleines négociations pour une prolongation de contrat de deux saisons supplémentaires, ce qui le lierait aux Phocéens jusqu'en juin 2030. Une belle marque de confiance pour un joueur qui devrait prendre de plus en plus d'espace dans le futur. Pour le scout Miloud Kadi, Mmadi est promis à un très bel avenir au plus haut niveau : « Son rêve a toujours été de jouer au stade Vélodrome, ce qu’il a réalisé. Il est élégant, box-to-box, capable d'éliminer et de se projeter vite vers l'avant. Il a un profil à la Patrick Vieira.
Il était déjà surclassé, avec une élégance et une maturité rares au milieu de terrain. Très tôt, des clubs comme Monaco ou Nice le suivaient, et j’ai dû me battre pour l’emmener à l’Olympique de Marseille, convaincu de sa très grande marge de progression ».

À l’instar de Bilal Nadir ou de Robinio Vaz, Tadjidine Mmadi pourrait avoir une belle carte à jouer en 2026, surtout si l’OM reste longtemps engagé dans toutes les compétitions. Le message est clair : il aura sa chance s’il se donne les moyens de devenir une véritable option pour le groupe phocéen. A constater ce qu'il vient de démontrer sur les dernières semaines, les supporters marseillais veulent en tout cas en voir plus de la part du joueur de 18 ans, arrivé à l'OM en 2021.
