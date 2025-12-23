PSG : Le malaise Dembélé, Arsenal le veut en 2026

Coup de froid entre Ousmane Dembélé au PSG, le Ballon d'Or s'étant plaint de son retour trop lent à la compétition. Arsenal a bondi sur l'occasion pour contacter l'entourage de l'attaquant parisien.

Il y a un an, Ousmane Dembélé débutait un incroyable retournement de situation. L’attaquant français, repositionné en faux numéro 9 par Luis Enrique, débutait une période faste qui le voyait transformer en but tous les ballons qui trainaient dans la surface, bien loin de sa maladresse dans le dernier geste qui était jusqu’à présent la marque de fabrique de sa carrière. Plus proche du but, le joueur formé au Stade Rennais se révélait comme l’arme fatale du PSG pour aller gagner la Ligue des Champions. Il en était même récompensé avec un Ballon d’Or.

Friction entre Dembélé et le staff de Luis Enrique

Mais depuis, l’enchainement a été délicat, entre fatigue, blessures et reprise plus compliquée. Luis Enrique a promis qu’il prendrait du temps avant de l’exposer aussi fréquemment que la saison dernière, et cette démarche n’a clairement pas été comprise par le joueur, selon Canal+. La chaine cryptée a évoqué un petit clash entre le staff technique et l’attaquant du PSG au sujet de son utilisation.

Il n’en fallait pas plus pour réveiller un club de Premier League qui commence à être sacrément gourmand. Selon Football Transfers, Arsenal a immédiatement tenté de contacter l’entourage du Ballon d’Or pour lui proposer un pont d’or et une solution de repli de prestige pour l’été 2026. Ousmane Dembélé aura alors encore deux ans de contrat et sera à un tournant de sa carrière. Le club londonien, qui pendant longtemps a été réticent à lâcher des sommes folles, a fait exploser la banque ces dernières années, recrutant par exemple quatre joueurs à plus de 50 millions d’euros (Eze, Zubimendi, Gyokeres et Madueke) juste pour l'été dernier. Le tout sans perdre un seul joueur majeur.

De quoi justifier la première place d’Arsenal en Premier League, et Ousmane Dembélé a bien vu la saison dernière en Ligue des Champions que les Gunners étaient très sérieux quant à leur objectif d’aller enfin chercher des trophées majeurs. Le plus dur dans ce dossier sera certainement de convaincre le PSG, qui n’a pas la moindre intention de lâcher un international français en pleine force de l’âge, et dont le prix serait de toute façon colossal.