Les petits clubs se rebellent, la Coupe de la Ligue de retour ‍?

Dans : Coupe de la Ligue.

Par Mehdi Lunay

Avec 8 matchs de poules, les coupes d'Europe accaparent l'attention des clubs participants. Néanmoins, la semaine peut être longue pour les formations de Ligue 1 non européennes. Ces dernières rêvent d'un retour de la Coupe de la Ligue.

Le changement de format des coupes d'Europe a relancé le débat sur les cadences folles pour les footballeurs professionnels. Il faut désormais disputer 8 matchs de poules et jusqu'à 17 matchs pour aller en finale si on joue les barrages. Avec les matchs en sélection, on dépasse les 60 rencontres annuelles pour les stars mondiales. Avec la coupe du monde des clubs cet été, les cadres du PSG par exemple n'auront pas beaucoup de temps pour se reposer. Une problématique qui ne touche pas les formations les plus modestes de Ligue 1. Au contraire, ces dernières se plaignent de ne pas jouer assez de matchs. Avec un championnat réduit à 18 clubs et l'absence de prolongation en coupe de France, pas facile d'être remplaçant au Havre ou à Montpellier de nos jours.

Une Coupe de la Ligue pour les non européens ?

Ainsi, l'idée de ressusciter la défunte Coupe de la Ligue fait son chemin selon les informations de L'Equipe. Disputée de 1995 à 2020, elle avait été supprimée faute de diffuseurs pour acquérir ses droits TV. En plus des matchs, la manne financière de cette compétition est regrettée par de nombreux clubs. « Cette Coupe de la Ligue comblait certaines semaines et apportait des recettes », avoue un dirigeant au quotidien sportif français. Un groupe de travail réunissant plusieurs présidents de clubs a été créé en début de saison. Une nouvelle formule inédite pourrait vite voir le jour.

Plusieurs dirigeants de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 militent pour la création d'une nouvelle compétition comme feu la Coupe de la Ligue. Le projet est embryonnaire mais a des partisans

La Coupe de la Ligue 2.0 pourrait mettre de côté les clubs européens, déjà bien occupés, pour mettre aux prises les plus modestes de Ligue 1 avec la Ligue 2 mais aussi le National devenu Ligue 3 professionnelle. Parmi les pistes à l'étude, il y a celle d'un premier tour local avec des oppositions entre clubs de la même région et l'obligation de mettre un nombre minimal de jeunes joueurs sur les feuilles de match. Contrairement à son aînée, cette nouvelle Coupe de la Ligue ne qualifiera pas le vainqueur pour l'Europe. A voir désormais si le projet va séduire les chaines TV et si cette coupe va se distinguer de la Coupe de France alors que la FFF veut moderniser la Vieille Dame.