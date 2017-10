CdL : Nantes et Saint-Etienne tombent de haut

Dans : Coupe de la Ligue, Coupe, FC Nantes, ASSE.

Les seizièmes de finale de la Coupe de la Ligue ont été fatales à deux poids lourds de la Ligue 1, Nantes et Saint-Etienne éliminés respectivement à Tours et Strasbourg.

Bien embarqués en championnat, le FC Nantes et l'ASSE n'auront fait qu'un bref passage dans l'édition 2017-2018 de la Coupe de la Ligue. En déplacement à Tours, lanterne rouge de L2, la formation de Ranieri a volé en éclats, étant menée 3-0 au bout de 19 minutes et ne réussissant pas à revenir au score (3-1).

A Strasbourg, les Verts, longtemps dominés au score avaient réussi à recoller en toute fin de rencontre par Hernani (1-1). Mais aux tirs au but, l'échec initial d'Hamouma plombait l'ASSE qui était finalement sortie par la formation alsacienne (5 tab à 4).

Il n'y a pas eu réellement d'autre surprise ce mercredi soir. Angers a battu au finish Nancy (3-2), tout comme Rennes, qui a confirmé que cela allait mieux en s'imposant dans les ultimes minutes à Dijon (1-2). Metz a renoué avec la victoire en battant le Red Star (1-0), tandis que Toulouse balayait Clermont (4-2), et qu'Amiens s'imposait à Troyes (1-2), enchaînant une deuxième victoire de rang après le succès en L1 contre Bordeaux. Un peu plus tôt dans l'après-midi, le LOSC avait eu besoin des tirs au but pour sortir Valenciennes.