TV ‍: Thionville - OM, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

En manque de trophées depuis plus de dix ans maintenant, l’Olympique de Marseille a de grandes ambitions en Coupe de France. Mais avant de commencer à rêver, le club phocéen va devoir se sortir du piège de Thionville.

Quelle heure pour Thionville – OM ?

Piteusement éliminé par Annecy au Vélodrome en quarts de finale de la dernière Coupe de France, l’OM aura à coeur de bien débuter l’année 2024 en évitant une nouvelle déconvenue. Pour cela, il faudra dominer Thionville, un club de National 3. Cette rencontre se jouera ce dimanche 7 janvier 2024 à 14h30 au Stade Saint-Symphorien de Metz.

Sur quelles chaînes suivre Thionville – OM ?

Comme son rival lyonnais, l’OM sera aussi à l’affiche du multiplex du dimanche après-midi à l’occasion de ces 32es de finale de la Coupe de France. Autant dire que ce match Thionville – OM sera proposé au plus grand nombre, sachant qu’il sera diffusé sur France 3 Régions. Les fans de l’OM présents sur la Côte d’Azur ou en Lorraine pourront donc regarder ce match en direct sur la TNT. Pour les autres, cette rencontre sera également diffusée sur beIN Sports 2.

La compo probable de l’OM contre Thionville :

Nos 🔵⚪️ préparent avec application leur 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 de l’année 🏃



🔜 #USTLOM pic.twitter.com/fFQ9xJ5AaY — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 3, 2024

Avant d’entamer une deuxième partie de saison haletante, avec un podium à aller chercher en L1 et un parcours en Europa League à poursuivre le plus longtemps possible, l’OM veut commencer 2024 de la meilleure des façons. Pour cela, il faudra dominer les amateurs de Thionville. Lors de cette rencontre, Gennaro Gattuso devra composer sans Ounahi, Harit, Gueye, Sarr, Ndiaye ou Mbemba, tous partis à la CAN. Rongier sera aussi absent.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Gigot, Balerdi, Meité - Clauss, Kondogbia, Veretout, Lodi - Vitinha, Aubameyang, Mughe.