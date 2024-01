TV ‍: Revel - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Vainqueur du Trophée des Champions face à Toulouse mercredi, le Paris Saint-Germain veut poursuivre son bon début d’année 2024 en passant sans encombre les 32es de finale de la Coupe de France face à Revel.

Quelle heure pour Revel – PSG ?

Revel - PSG, c’est la définition même de la Coupe de France, celle de tous les possibles. Entre le Petit Poucet de Régional 1 et les stars du club de la capitale française, il y a plus qu’un monde d’écart, et pourtant, ils vont tous s’affronter. Ce match du PSG se jouera ce dimanche 7 janvier à 20h45 au Stade Pierre Fabre de Castres.

Sur quelle chaîne suivre Revel – PSG ?

Cette rencontre entre Revel et le PSG est considérée comme la grande affiche de ces 32es de finale, sachant que « c'est vraiment l'esprit de la Coupe de France » d’après Florent Houzot, le directeur de la rédaction et des antennes de beIN. Ce Revel - Paris sera d’ailleurs diffusé sur l’antenne de beIN Sports 1.

La compo probable du PSG face à Revel :

Club le plus titré en Coupe de France avec 14 trophées, le PSG n’a plus gagné depuis 2021, sachant que Nantes (2022) et Toulouse (2023) ont saisi l’occasion pour remplir leur palmarès ces deux dernières saisons. Autant dire que Paris entend bien récupérer son dû dès cette saison, malgré les grands objectifs en L1 et en Ligue des Champions. Mais avant de penser à soulever la coupe, Paris ne devra pas se faire surprendre par les amateurs de Revel. Pour ce match, Luis Enrique sera notamment privé d’Hakimi et Lee, partis avec leurs sélections.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Mukiele, Marquinhos, Danilo, Lucas Hernandez - Zaire Emery, Vitinha, Ugarte - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.