TV ‍: OL - LOSC, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Outre le match entre le PSG et Brest, l’autre affiche des huitièmes de finale de la Coupe de France opposera cette semaine l’Olympique Lyonnais au Lille OSC.

Quelle heure pour OL – LOSC ?

Comme l’an dernier au même moment de la compétition, Lyon et Lille vont se retrouver pour une place en quarts de finale de la Coupe de France. Si les Gones l’avaient emporté aux tirs au but avant d’aller jusqu’en demies face à Nantes, les Dogues auront une grosse envie de revanche en cette année 2024. Autant dire que ce match entre l’OL et le LOSC sera intéressant à suivre. Il se jouera ce mercredi 7 février à 18h30 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Benoît Millot.

Sur quelle chaîne suivre OL – LOSC ?

Sachant que France Télévisions a choisi de proposer le match du PSG au grand public, cette rencontre entre Lyon et Lille sera, elle, diffusée sur beIN Sports 1. Seul match à se disputer en début de soirée, avant le multiplex de 20h30, l’OL sera quand même mis en avant lors des huitièmes de finale.

Les compos probables de OL – LOSC :

En difficulté en championnat, en étant toujours en lutte pour le maintien en L1, l’OL veut réaliser un joli parcours en Coupe de France pour continuer de rêver. Après avoir battu les amateurs de Pontarlier (3-0) et de Bergerac (2-1) aux tours d’avant, l’OL aura un gros adversaire face à lui pour ces 8es. En manque de trophée depuis 2012, Lyon sait que son seul espoir européen passe par la CDF. C’est donc avec une grande motivation que l’OL affrontera le LOSC ce mercredi. Pour cette rencontre, Pierre Sage aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable de l’OL : Lopes - Mata, O’Brien, Lovren - Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tagliafico – Nuamah, Lacazette, Orban.

Auteur d’une solide saison, avec une quatrième place en L1 à quelques longueurs du podium et une qualification pour la phase finale de l’Europa Conférence League, le LOSC veut aller le plus loin possible en Coupe de France. Après avoir étrillé Golden Lion (12-0) et dominé le Racing CFF (1-0), Lille aura un déplacement difficile au Groupama Stadium à gérer pour voir les quarts de finale. Toujours invaincu en 2024, le groupe de Paulo Fonseca arrivera en confiance et avec un bon groupe.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Santos, Yoro, Alexandro, Ismaily - Bentaleb, André - Zhegrova, Gomes, Ounas - David.