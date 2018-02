PSG : Il avait fêté la remontada, Martin avoue l'énorme classe du PSG

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG.

Florian Martin a été le héros très malheureux du match de Coupe de France entre Sochaux et PSG mardi soir. Supporter auto-proclamé de l'OM, au point de fêter la remontada du Barça contre Paris l'an dernier et de se moquer du club de la capitale sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain avait prévenu qu'il refusait d'avance d'échanger son maillot avec celui d'un joueur parisien. Si le joueur doubiste a d'abord fait exploser Bonal en égalisant à 1-1, il a également connu un sale coup en se blessant gravement au genou, étant probablement out pour plusieurs mois.

Après le match, Thiago Silva est venu offrir à Florian Martin un maillot du PSG dédicacé par toute l'équipe, un cadeau que le joueur sochalien a accepté. Et Florian Martin d'avouer son admiration devant l'attitude des footballeurs parisiens. « Ce sont de grands joueurs et de grands hommes, respect à eux ! Quand je suis parti sur la civière, Cavani, Verratti ou Mbappé sont venus me saluer. Et là Thiago Silva m'a offert après le match un maillot dédicacé par toute l'équipe parisienne... On ne peut que s'incliner devant ce genre de comportements », a reconnu Florian Martin.