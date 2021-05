Pourquoi la finale PSG-Monaco débute à 21h15 ? C'est incroyable

Dans : Coupe de France, PSG, Monaco.

Les amateurs de football sont habitués à des horaires étranges, on pense par exemple au dimanche à 13h. Mais pour la finale de la Coupe de France PSG-Monaco, France 2 a imposé à la FFF un coup d'envoi à 21h15.

France Télévision avait déjà humilié la Coupe de France l’an dernier en faisant décaler au vendredi soir la finale entre le PSG et l’ASSE, premier match après le confinement absolu, la chaîne expliquant que le samedi était réservé à Fort Boyard. Mais ce mercredi, si le coup d’envoi de la finale entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco est donné à 21h15, cela n’est pas la faute au Père Fouras. Tout comme la LFP ne peut rien refuser à Canal+, y compris des diffusions à des horaires folkloriques, la Fédération Française de Football ne peut rien refuser à France Télévisions et dans une moindre mesure à Eurosport.

Alors, pourquoi décaler à 21h15 le début de la finale PSG-Monaco, avec le risque que la remise du trophée se fasse après minuit. En effet, pour cette finale, et contrairement aux tours précédents, il y aura une prolongation si les deux formations sont à égalité au bout des 90 minutes. La semaine passée, Paris s’était qualifié aux tirs au but contre Montpellier sans passer par ces 30 minutes supplémentaires. Mais France 2 n’a pas laissé le choix à la FFF car la chaîne donne la priorité à sa série « Un si grand soleil » qui réalise de belles audiences et ne doit pas être décalée afin de ne pas déboussoler ses habitués. Noël Le Graët n’a pas eu d’autre choix que de décaler la finale de la Coupe de France à 21h15 afin que France 2 enchaîne son journal, ses pubs, sa série, ses pubs, et enfin le match de football. Plus belle la vie non ? En tout cas, dans le même temps, la finale de la Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Atalanta débutera à 21h pile.