Nice - OM : A quelle heure et sur chaîne regarder le match ?

Remake d'une affiche qui avait déclenché un scandale en début de saison, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice vont s’affronter en Coupe de France ce mercredi soir à l'Allianz Riviera.

Quelle heure pour regarder Nice - OM ?

Le Nice - Marseille commence à devenir un classique cette saison. Puisqu’après un match à Nice puis à… Troyes après l’arrêt du premier, les deux meilleurs ennemis de la Côte d’Azur vont se retrouver en quarts de finale de la Coupe de France. Cette rencontre se jouera ce mercredi 9 février à 21h15 à l'Allianz Riviera. Ruddy Buquet sera l’arbitre de cette rencontre importante.

Sur quelle chaîne suivre Nice - OM ?

Alors que le PSG ou l’OL ne sont plus en course, ce match entre l’OGCN et l’OM est bien entendu l’affiche de ces quarts de finale de la Coupe de France. C’est donc en toute logique que ce match de mercredi sera co-diffusé sur Eurosport 2 et France 3, comme chaque grande affiche de Coupe.

Sur FR3, les commentaires seront effectués par Fabien Lévêque et Eric Roy, alors qu'Hortense Leblanc sera en bord terrain. Sur Eurosport, Thomas Bihel, Alain Boghossian, Olivier Echouafni et Benjamin Nivet seront aux manettes.

Nice / OM ce mercredi à 21h15 sur France 3 en quart de finale de la Coupe de France

Commentaires : F. Lévêque et E. Roy

Les compos probables de Nice - OM :

Après avoir éliminé le PSG en huitièmes, Nice va tenter d’en faire de même avec le rival marseillais. Sauf que Nice va aborder cette rencontre au sommet avec quelques craintes, vu que le week-end dernier, l’équipe de Christophe Galtier a perdu contre Clermont à domicile (0-1) et a lâché sa deuxième place en L1 à… l’OM. En tout cas, pour ce match, Nice sera privé de Benitez, Danilo Barbosa (Covid), Amavi (genou) ou Atal (clavicule).

🏆 Coupe de France



La compo probable de Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Claude Maurice, Lemina, Thuram, Kluivert - Delort, Gouiri.

Reparti de l’avant après sa défaite contre l’OL il y a une semaine, l’OM a fait le plein de confiance contre Angers en L1 vendredi (5-2). En quête d’un trophée depuis 2012, Marseille va maintenant tenter de valider son ticket pour le dernier carré de cette Coupe de France. Pour cela, Jorge Sampaoli devra faire sans Kamara (suspendu), ni Dieng et Gueye (CAN).

👥 #OGCNOM



La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Rongier, Gerson - Under, Milik, Payet.

L'analyse de Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli (entraîneur de Marseille) : « Je pense que tout le monde est favori une fois que Paris est éliminé. On va tout faire pour pouvoir continuer à rêver. Nice, Monaco, sont dans le même état d'esprit, c'est une opportunité unique pour eux aussi (...) C'est vrai que j'aurais aimé voir nos supporters à Nice. C'est injuste dans le sens où il y aura les supporters de Nice qui ont envahi le terrain la dernière fois mais pas les nôtres qui n'avaient rien fait. On exclu certains pour favoriser d'autres, et pas forcément de la manière la plus juste. Qui mérite d'y être et qui mérite d'être sanctionné ? Si les supporters de l'OM ne sont pas là, c'est qu'ils sont accusés et ce n'est pas juste »