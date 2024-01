L'US Orléans racheté avant de jouer le PSG ‍?

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

Futur adversaire du PSG en Coupe de France ce samedi, l'US Orléans vit une période de doute sur le plan financier. Mais un projet porté par l'ancienne gloire Péguy Luyindula pourrait changer l'avenir du club du Loiret.

Avec la réforme des championnats nationaux, la crise du Covid et l’inflation notamment des prix de l’énergie, les clubs de l’antichambre du football français tirent la langue. La DNCG a multiplié les sanctions lors de son passage de la mi-saison, ce qui n’était pas une habitude par le passé. Châteauroux et Orléans, tous deux en National, ont par exemple écopé d’une relégation administrative au niveau inférieur provisoire, si la situation financière ne s’améliorait pas. Pour le club du Loiret, la situation est préoccupante même si le match de gala avec la réception du PSG en Coupe de France dans quelques jours va redonner un peu de baume au coeur.

Luyindula porteur du projet

Mais cela ne comblera pas le déficit, et ne permettra pas d’apporter les garanties financières pour un maintien du statut actuel. Le Parisien confirme ainsi les informations de ces dernières heures, à savoir qu’un projet porté par Péguy Luyindula est en passe de trouver un accord avec la direction actuelle pour investir dans l’US Orléans. L’ancien joueur du PSG, de l’OL et de l’OM notamment, est né non loin de là, à Gien dans le Loiret, et sera la tête d’affiche d’un projet financé par des investisseurs américains. Voilà désormais quatre mois que les deux parties discutent, et l’accord pourrait se conclure cette semaine. En tout cas, pour le moment, le profil des investisseurs reste mystérieux, même si c’est surtout la capacité à boucher le trou, à faire une offre de rachat suffisante et le projet pour sauver le club, qui intéresse actuellement la formation du Loiret.

Pour l’heure, le PSG va en tout cas y participer un peu, puisque malgré le statut professionnel de l’US Orléans, Nasser Al-Khelaïfi a prévu de laisser la recette du match à son adversaire lors de la rencontre de Coupe de France du week end prochain.