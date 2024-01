Faire tomber le PSG, ce pur Lyonnais en rêve

Dans : Coupe de France.

Par Adrien Barbet

Opposé au Paris Saint-Germain pour les seizièmes de finale de Coupe de France, le club d'Orléans rêve ouvertement de réaliser l’immense exploit de sortir l'équipe de la capitale.

Comme chaque saison, toutes les équipes qui affrontent le PSG en Coupe de France rêvent secrètement d’éliminer le recordman de victoires dans l'épreuve. L’US Revel a aussi rêvé mais a encaissé finalement 9 buts. Orléans ne déroge pas à la règle et espère faire mieux. Seulement 12e de National, le club du Loiret réalise un début de saison assez mitigé mais veut se donner à fond pour ce match de prestige face à Paris. Karim Mokeddem, entraîneur d’Orléans, s’est confié sur cette rencontre de Coupe de France en conférence de presse. L’ancien coach de Lyon-La Duchère, pur produit de Lyon avec ses passages dans les clubs locaux de Ménival et Vénissieux, est conscient que la tâche paraît insurmontable mais souhaite tout de même profiter d’un match qui pourrait devenir historique pour le club, comme pour l’histoire de la compétition.

Éliminer le PSG, un exploit encore sans nom

« Ce n'est pas un exploit, il n’y a pas encore de mot pour le décrire si ça arrive. On n’a pas encore inventé ce mot. Je leur ai dit de kiffer chaque minute, chaque moment. Profiter. Après, ils sont compétiteurs. Sans trop me mouiller, je pense qu’il n’y en a pas un qui n’a pas rêvé d’éliminer le PSG. C’est un rêve. Nous, on est qu’Orléans, donc il faut qu’on profite, il faut kiffer le moment, sortir le meilleur match possible, dans les intentions déjà » a confié le technicien de 50 ans, avant de couvrir de louages son homologue Luis Enrique. « Automatiquement, pour moi, coach, c’est intéressant parce qu’en face, il y a un très, très, très grand coach, qui a gagné énormément de trophées, qui met sa patte avec ses idées. C’est toujours bien de tirer le PSG, ce n’est pas un match comme les autres » a ajouté Karim Mokeddem qui affrontera le PSG et ses stars le samedi 20 janvier, à 20h45, au stade de la Source.