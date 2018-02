Di Maria s’éclate à Sochaux, et se place pour le choc face au Real ?

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG.

Dans un match de Coupe où Sochaux a tout donné en début de rencontre, le PSG a maitrisé les débats pour s’imposer 1-4 à Bonal, grâce à un triplé d’un Di Maria en grande forme.

Dès la première minute de jeu, l’Argentin ouvrait la marqué d’une reprise au second poteau (0-1, 1e). Mais ce but avait le don de réveiller les Sochaliens, qui partaient à l’assaut des buts de Trapp, et s’en trouvaient récompensés avec un but de Martin (1-1, 13e). Toutefois, le PSG reprenait progressivement le dessus avec l’inévitable Cavani sur un bon service de Kurazawa (1-2, 27e) avant que Di Maria ne parachève le succès des siens avec deux nouveaux buts. Une victoire ternie par l’expulsion dans les derniers instants de Kevin Trapp, sorti aussi inutilement que maladroitement sur un ballon en profondeur, et qui commettait une faute sur Robinet (90e).

Un succès 1-4 qui démontre que Paris ne lâche jamais rien en ce qui concerne les Coupes en France, comme c’est le cas depuis des années, avec notamment 21 victoires de rang dans cette compétition. Mais ce succès pourrait aussi poser des questions pour la préparation du match face au Real Madrid. Car si Mbappé ne démérite pas, force est de constater que l’ancien madrilène Di Maria est dans une forme éblouissante.