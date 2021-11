Dérapages racistes en Coupe de France, les lourdes accusations

Dans : Coupe de France.

Par Alexis Rose

Si la Coupe de France ne concerne pas encore les clubs de Ligue 1, qui entreront en lice en 2022, les tours nationaux se poursuivent à travers le pays. Et la rencontre entre Waziers (R2) et Beauvais (N2) n’a pas fini de faire parler…

Ce match comptant pour le 7e tour de Coupe de France va effectivement rester dans les annales… pour de mauvaises raisons. Déjà parce que ce match, programmé la semaine dernière, a dû être rejoué ce week-end. Tout simplement parce que le premier Waziers - Beauvais avait définitivement été arrêté après la grave blessure aux cervicales d'Eduardo Rodrigo, un joueur du club de N2. Choqués par cet évènement, les Beauvaisiens ont mal vécu le fait de rejouer ce match dans le Nord. Mais ils n’étaient pas au bout de leurs peines… S’ils ont fait respecter leur rang en gagnant 3-1, le succès s’est fait dans la douleur pour certains joueurs. Puisque selon Sylvain Reghem, son équipe a été victime de racisme à Waziers. « Il y a eu les pétards, à plusieurs reprises et l'utilisation d'un laser sur lequel l'arbitre est intervenu également deux fois. Et les cris de singes évidemment. Je suis allé voir le délégué pour lui cela faisait trois fois déjà et il m'a répondu que non, cela faisait déjà quatre fois. Je n'ai jamais vu cela, c'est incroyable », a balancé, sur L’Equipe, le co-président du club picard.

Waziers conteste les accusations de Beauvais

Des accusations assez graves atténuées par le président de Waziers. « Je suis stupéfait des allégations venant du club de Beauvais. Pour nous, il n'y a pas eu d'incidents à la hauteur de celles décrites par notre adversaire. Effectivement, il y a eu un pétard lancé mais comme dans beaucoup d'autres stades. Un énergumène a lancé des cris de la tribune, mais il a été évacué rapidement du stade. On ne peut pas réduire l'attitude d'une personne à tout un club. Nous travaillons avec une population cosmopolite, avec des religions différentes alors insinuer que Waziers est raciste… », a commenté Fabrice Dhainaut, qui parle donc d’un comportement isolé. Sauf qu’un journaliste du Courrier Picard, présent au match, a confirmé des incidents racistes à plusieurs reprises et de la part de plusieurs personnes au cours de cette rencontre…. En attendant que la lumière soit faite sur ces évènements, ce sera bien Beauvais qui jouera le 8e tour de la Coupe de France.