Cpe Fr : Brouillon, l'OM se qualifie dans la douleur

Dans : Coupe de France, OM.

Devant aux points, l’OM a longtemps ronronné et a donc été contraint de jouer la prolongation pour se défaire de Valenciennes, en 32es de finale de la Coupe de France (1-0).

Avec un duo Mitroglou-Germain au coup d’envoi, l’OM débutait parfaitement la rencontre et Amavi était proche d’ouvrir le score (9e). Malgré quelques bonnes incursions nordistes (11e, 17e), Marseille était globalement plus dangereux. Mais en fin de première mi-temps, Kostas Mitroglou ratait l’immanquable à moins de trois mètres du but vide (45e).

Au retour des vestiaires, la domination de l’OM s’accentuait. Njie (69e), Sakaï (79e) et Germain (91e) étaient proche d’ouvrir le score, mais Perquis brillait dans les buts de Valenciennes. Finalement, c’est en prolongation que le 12e de Ligue 2 craquait sur une frappe d’Amavi, consécutif à un bon centre de Clinton Njie (103e, 1-0). Tout devenait tout de suite beaucoup plus facile pour l’OM, mais Payet (107, 110e, 112e) ne parvenait pas à inscrire le but du break. Malgré une après-midi plus longue que prévue au Stade Vélodrome, l’OM sera bien au rendez-vous des 16es de finale de la Coupe de France.