CdF ‍: PSG-Nice et OL-Strasbourg, les chocs des quarts de finale

Par Alexis Rose

Avant le dernier huitième de finale de la Coupe de France entre Rouen et Monaco, le tirage au sort des quarts de finale a été effectué ce jeudi soir sur le plateau de Tout le Sport. Des mains de l’escrimeuse Ysaora Thibus, le tirage a abouti à de gros chocs. Puisque le PSG affrontera Nice au Parc des Princes, alors que l’OL recevra Strasbourg. Le nouveau Petit Poucet Le Puy (National 2) jouera contre Rennes. Et le vainqueur du match entre Monaco et Rouen affrontera Valenciennes, dernier représentant de L2. Les matchs se joueront les 27 et 28 février prochains.



Voici les 4️⃣ affiches des 𝑸𝑼𝑨𝑹𝑻𝑺 𝑫𝑬 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳𝑬 de #CoupeDeFrance à la suite du tirage au sort 🙌



🔜 Les matchs se joueront les 27 et 28 février 🗓 pic.twitter.com/P7pCYRlHx5 — Coupe de France (@coupedefrance) February 8, 2024

Le programme complet des quarts de finale de la Coupe de France 2024 :

Paris Saint-Germain (L1) - OGC Nice (L1)

Olympique Lyonnais (L1) - RC Strasbourg Alsace (L1)

Le Puy (N2) - Stade Rennais FC (L1)

FC Rouen (Nat) ou AS Monaco (L1) - Valenciennes FC (L2)