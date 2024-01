CdF ‍: Nice élimine Auxerre au bout de l'ennui

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, 32e de finale

Nice-Auxerre (L2) 0-0 (4 tab à 2)

Dauphin du PSG en Ligue 1, Nice a déçu face à une équipe auxerroise très bien organisée. Venu arracher les tirs au but, Auxerre a réussi sa mission malgré quelques belles occasions niçoises. Le jeune Louchet a notamment envoyé le ballon au-dessus du but vide (3e). Le gardien de l'AJA De Percin réalisait lui une superbe parade réflexe devant Laborde (56e). Auxerre n'était pas en reste car Ayé marquait un but, refusé finalement pour un hors-jeu limite (72e). Après un assez triste 0-0, Nice et Auxerre se départageaient sur l'exercice des tirs au but. Guessand ratait le premier tir de Nice. Néanmoins, l'Auxerrois Perrin trouvait le poteau tandis que son coéquipier Onaiwu voyait son tir être arrêté par Bulka. Nice se qualifiait sans gloire pour les 16es de finale.