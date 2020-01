CDF : Monaco évite le piège de Saint-Pryvé et affrontera l'ASSE

Dans : Coupe de France.

Monaco bat Saint-Pryvé Saint-Hilaire à La Source : 1-3

Buts pour Monaco : Keita Baldé (11e, 28e), Ben Yedder (36e)

But pour Saint-Pryvé Saint Hilaire : Antoine (82e)

Dans l’ultime match des 16es de finale de la Coupe de France, Monaco n’est pas tombé dans le piège tendu par les Loirétains de Saint-Pryvé Saint-Hilaire ce lundi soir (1-3).

Il faut dire que pour cette rencontre au Stade de la Source, Robert Moreno alignait une équipe très compétitive et tournée vers l’attaque avec Augustin, Jovetic, Ben Yedder, Golovin et Keita Baldé titulaires. La supériorité monégasque était criante en première mi-temps puisque l’ASM menait 3-0 à la pause grâce à un doublé de Baldé et un but magnifique de Ben Yedder. En seconde période, les joueurs de Saint-Pryvé Saint-Hilaire montraient un visage plus consistant et plus ambitieux. Les efforts des amateurs étaient récompensés par le but d’Antoine, qui sauvait l’honneur en fin de match. Lors des 8es de finale de la Coupe de France, l’ASM affrontera donc l’AS Saint-Etienne au Stade Louis II.