CdF : Macron sur le terrain, Neymar ne mettra pas de giffle

Dans : Coupe de France.

Grande tradition des présidents français, la présence de l’homme de l’état à la finale de la Coupe de France sera encore de mise cette année.

Malgré la situation sanitaire et le protocole particulier, Emmanuel Macron sera bien présent au Stade de France ce vendredi pour la finale entre le PSG et l’AS Saint-Etienne, confirme L’Equipe. Un symbole également, loin d’être anodin à l’heure où le football a été durement touché par les décisions prises… par le gouvernement de tout arrêter. Le Président de la République sera accompagné par Jean-Marie Blanquer, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ainsi que par Roxana Maracineanu, la ministre délégué aux sports. Au niveau des arrangements avec la situation sanitaire et les mesures de prudence, il a toutefois été prévu qu’Emmanuel Macron respecte bien le protocole jusqu’au bout en descendant sur le terrain pour être présenté par le président de la FFF Noël Le Graët aux deux capitaines.

Ces derniers effectueront ensuite les présentations auprès des joueurs de leur équipe, avec une salutation qui se fera sans poignée de mains, et à bonne distance. Car même si le chef de l’état et tous les joueurs sont régulièrement testés contre le Covid-19, l’image sera importante et les petites confidences dans le creux de l’oreille sont à éviter histoire de montrer l’exemple. Autre nouveauté imposée, la montée des marches, qui avait notamment valu le fameux épisode de la petite gifle de Neymar l’année dernière contre Rennes, est désormais à oublier. Les joueurs vainqueurs recevront le trophée sur les terrains, et les vaincus auront également leur médaille de remise sur la pelouse, histoire d’éviter les mouvements inutiles entre les spectateurs et les joueurs.