CDF : Le PSG repart du bon pied, Mbappé et Neymar aussi

Stade du Moustoir.

GSI Pontivy - PSG : 0-4.

Buts : Jule csc (34e), Neymar (70e), Mbappé (77e sp) et Draxler (88e) pour le PSG.

Face à une valeureuse équipe de National 3, le Paris Saint-Germain a tranquillement fait respecter son rang (4-0). Grâce à un but contre son camp de Jule (34e), auteur d'un dégagement raté sur un centre de Neymar et sous la pression de Dani Alves, puis avec les réalisations de Neymar (70e), de Mbappé sur penalty (77e) et de Draxler (88e), le club de la capitale a donc composté son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe de France. Toujours invaincu sur la scène nationale cette saison, le quadruple tenant du titre de cette CDF débute donc l'année 2019 en fanfare. Le PSG connaîtra son prochain adversaire lundi à l'issue du tirage au sort, qui sera effectué à Lille avant le dernier match entre le LOSC et Sochaux.