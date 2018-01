CdF : Le PSG fait le show, mais Cavani est toujours maudit

Dans : Coupe de France, Coupe, PSG, EAG.

Qualification logique du PSG face à Guingamp, ce mercredi en 16e de finale de la Coupe de France, avec une victoire 4-2. Si les Bretons sont restés dans le match grâce à deux buts sur pénalty, les Parisiens ont pu compter sur Rabiot, Deaux contre son camp, Pastore et Marquinhos pour faire gonfler le score. Malgré plusieurs situations dangereuses, Cavani n’a pas réussi à trouver le chemin des filets et manque donc une nouvelle occasion de battre le record de buts de Zlatan Ibrahimovic avec le maillot parisien. Néanmoins, l’essentiel est fait pour Paris, qui avait pas mal fait tourner son effectif, et a joué sans Neymar et Mbappé.

Au terme d’un match encore plus spectaculaire, Montpellier s’est fait de Lorient sur le score de 4-3. Dans les autres matchs, Saint-Etienne s'est fait sortir aux tirs au but par Troyes après 1-1 dans le temps réglementaire. Le petit Poucet Biesheim s'est fait sortir aux tirs au but par Grenoble (2-2, 0-3 tab).