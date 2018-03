OM-OL : Pierre Ménès détruit l’OL pour mieux encenser l’OM

Dans : Coupe d'Europe, OL, OM.

Fortunes diverses pour Lyon et Marseille, qui semblaient pourtant, après le match aller, bien partis pour se qualifier.

Mais si l’OM a livré une nouvelle prestation solide à Bilbao, l’OL a craqué à domicile face à Moscou. Pour Pierre Ménès, le constat est simplissime. D’un côté, le collectif rôdé de Rudi Garcia qui ne sourcille pas à chaque changement. De l’autre, une équipe sans liant et qui ne parvient pas à avancer, et encore moins en l’absence de Nabil Fékir.

« On a vu toute la différence hier soir, entre les deux Olympiques. Ce qu’on constate d’ailleurs clairement depuis quelques semaines en championnat. La différence entre une équipe collective qui joue avec envie, avec solidarité et talent aussi, et une autre qui n’a pas de projet de jeu, qui ne progresse pas et livre des matchs informes dès qu’elle n’a pas son Fekir en forme. L’OM a encore réalisé un match très convaincant à Bilbao et San Mamés n’a jamais aussi bien porté son surnom de Cathédrale qu’à la fin d’une rencontre que les joueurs de Garcia ont maîtrisée », a souligné le consultant de Canal+, qui souligne cette performance marseillaise loin d’être anodine, puisque c’est la première fois de son histoire que l’OM s’impose en déplacement chez un club espagnol.