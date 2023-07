Officiel ‍: La Juventus exclue des coupes d'Europe 2023-24

L'UEFA a finalement tranché : la Juventus Turin est exclue de toutes les compétitions européennes pour la saison 2023-2024 en raison du scandale lié à ses transferts.

Avec sa 7e place en Serie A, la Juventus avait arraché la Ligue Europa Conférence en fin de saison dernière. Finalement, les Bianconeri n'auront même pas le droit à la C4. L'UEFA a communiqué avoir exclu le club turinois de la petite coupe d'Europe pour des transferts douteux. Une affaire qui avait déjà occasionné des pénalités de points en championnat pour la Juve. En outre, elle écope d'une amende de 20 millions d'euros dont 10 millions basés sur ses résultats financiers. Il faut préciser que seule la section masculine subira ces sanctions. Une mauvaise nouvelle pour la Juve ? Pas vraiment puisque en coulisses les Bianconeri préféraient cette sanction à une exclusion de la Ligue des champions un an plus tard.

