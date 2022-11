TV : OM - Tottenham, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Dans le dur en L1, l’Olympique de Marseille tentera de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mardi soir lors du « match de l’année » face à Tottenham au Stade Vélodrome.

Quelle heure pour OM - Tottenham ?

Auteur d’une campagne européenne plutôt correcte, avec deux victoires contre le Sporting Portugal, le club phocéen a encore son destin en mains. Dernier du Groupe D à deux points du leader, Tottenham, l’OM doit l’emporter pour composter son ticket pour la phase finale de la C1. Une grosse performance que les Marseillais tenteront de faire devant le public du Stade Vélodrome, pas au complet vu que le Virage Nord sera fermé. Cette rencontre se jouera ce mardi 1er novembre à 21 heures, elle sera arbitrée par le Polonais Szymon Marciniak.

Sur quelle chaîne suivre OM - Tottenham ?

Comme chaque match de Ligue des Champions de l’OM cette saison, cette rencontre au sommet entre Marseille et les Spurs sera co-diffusée sur Canal+ Foot et RMC Sport 1. Sur la chaîne cryptée, François Marchal et Habib Beye seront aux commentaires, alors que Laurent Paganelli sera en bord terrain. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Jérôme Sillon et Éric Di Méco, alors que Thomas Desson sera en bord de terrain.

Les compos probables de OM - Tottenham :

Pour sa finale contre Tottenham, qui pourrait amener Marseille en huitièmes de finale de la Champions pour la première fois depuis 11 ans, Igor Tudor pourra compter sur un groupe au complet, vu que seul Gueye est forfait, en plus de Dieng et Touré, pas qualifiés.

La compo probable de l’OM : Lopez - Mbemba, Bailly, Balerdi - Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares - Payet, Alexis Sanchez, Harit.

Pas encore qualifié, Tottenham va devoir faire un résultat à Marseille pour valider son ticket pour la phase finale de la C1. Pour remplir sa mission, Antonio Conte sera privé de Richarlison et de Kulusevski.

La compo probable de Tottenham : Lloris - Romero, Dier, Lenglet - Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Perisic - Lucas, Kane, Son.

La décla d’avant-match d’Igor Tudor :

« On ne gagne pas avec l'envie seulement. Il faut faire le match parfait, en attaque et en défense. C'est le match de l'année. Une opportunité formidable aussi par rapport aux dernières campagnes en Ligue des Champions ».