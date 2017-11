TV : Matches à 19h et 21h pour la prochaine Ligue des champions !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

L'UEFA l'a confirmé ce mercredi après-midi, à partir de la saison prochaine et au moins jusqu'en 2020-2021, les horaires des matches de la Ligue des champions vont évoluer. « Il a été décidé de prévoir deux heures de coup d’envoi séparées en UEFA Champions League, à savoir 19 heures (deux matches) et 21 heures (six matches), ce qui permettra aux supporters de suivre encore davantage de rencontres. Les coups d'envoi sont aujourd'hui le plus souvent donnés à 20h45 », annonce en effet l'instance européenne du football, laquelle répond ainsi aux diffuseurs, lesquels pourront diffuser deux matches par soirée sur la même chaîne premium.

Pour mémoire, à partir de la saison prochaine, c'est SFR Sport qui sera le diffuseur unique de la Ligue des champions en France. Pour l'instant, les chaînes SFR sport n'étant diffusés que par cet opérateur, de très très nombreux amateurs de football devront probablement se tourner vers le système D... ou plutôt le système S...comme streaming.