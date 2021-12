Wolfsburg - LOSC : À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Invaincu depuis sa défaite contre le PSG en octobre dernier, le Lille OSC va tenter de valider sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi 8 décembre contre Wolfsburg.

Quelle heure pour regarder Wolfsburg - LOSC ?

Suite à ses deux victoires de suite contre le FC Séville et le Red Bull Salzbourg, le LOSC est leader du Groupe G avec seulement trois points d’avance sur le quatrième, Wolfsbourg, son dernier adversaire. Cette rencontre décisive se jouera donc mercredi à 21 heures à la Volkswagen Arena. À noter que l’arbitre de cette rencontre sera l’Italien Daniele Orsato.

Sur quelle chaîne suivre Wolfsburg - LOSC ?

Mercredi soir, le suspense sera donc à son comble autour de Lille. En cas de victoire ou de match nul, le LOSC validera son ticket pour la phase finale de la C1. Mais avec une défaite contre les Allemands, les Dogues pourraient se retrouver en Europa League via la troisième place du groupe. Autant dire que tous les suiveurs du foot français auront envie de voir ce match entre Wolfsbourg et Lille. Pour cela, il faudra se brancher sur l’un des deux diffuseurs : Canal+ ou RMC Sport 1.

La compo probable du LOSC contre Wolfsburg :

Pour réussir sa mission d’amener le LOSC en huitièmes de la Champions pour la première fois depuis 2007, Jocelyn Gourvennec pourra compter sur un groupe surmotivé. Mais l’entraîneur des Dogues devra quand même faire sans Xeka et Bamba, tous les deux suspendus à cause d’une accumulation de cartons jaunes.

La compo probable du LOSC : Grbic – Celik, Fonte, Djalo, Reinildo – Renato Sanches, André, Yacizi, Ikoné – Yilmaz, David

L'avis de Jocelyn Gourvennec

" Je n'ai pas envie qu'on soit dans le calcul, je n'ai pas envie qu'on soit dans la gestion, j'ai envie qu'on se focalise sur le match qu'on a à jouer, avec les spécificités de notre jeu, celles de notre adversaire. Il faudra faire un gros match avec une force collective, le résultat n'est que la conséquence. Il faudra qu'on soit solides défensivement comme lors des deux matches de Séville et le dernier contre Salzbourg. Il ne faut pas qu'on se disperse et qu'on aborde le match avec humilité et avec une grosse détermination. "