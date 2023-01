La clause spéciale Ligue des Champions de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a récemment quitté l'Europe en signant en Arabie saoudite, à Al Nassr. Le Portugais, moins tranchant depuis le début de la saison, a accepté le pont d'or saoudien pour terminer sa carrière. Néanmoins, une clause existe dans son contrat qui peut lui permettre de disputer encore une fois la Ligue des Champions.

CR7 a bel et bien accepté le faramineux contrat offert par Al Nassr. Le joueur de 37 ans va toucher 200 millions d'euros par an et devient le sportif le mieux payé de tous les temps. En tant qu'immense compétiteur, le quintuple ballon d'or ne veut toutefois pas s'éloigner complètement du vieux continent et reste attaché à la compétition qu'il affectionne le plus : La Ligue des Champions. Meilleur buteur, meilleur passeur et joueur le plus capé de la coupe aux grandes oreilles, Cristiano Ronaldo a longtemps cherché un moyen de continuer de disputer la C1. Selon les informations de Marca, le natif de Madère va avoir la possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à une clause dans son nouveau contrat.

Newcastle, le dernier espoir de CR7

Le média espagnol explique que si Newcastle, actuellement troisième de Premier League, parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre les Magpies la saison prochaine. Un transfert qui arriverait sous la forme d'un prêt. Un moyen de contourner le fair-play financier pour le club anglais. Un tel retournement de situation sera possible car Newcastle est détenu par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, tout comme le club d'Al Nassr. Le Fonds souverain d'Arabie saoudite, le sixième plus important au monde, pourrait donc permettre à Cristiano Ronaldo de participer à la C1 avec Newcastle si la formation d'Eddie Howe poursuit son épopée dans le championnat anglais. CR7 resterait tout de même lié à Al Nassr et conservera son énorme salaire. Après 17 matchs disputés, Newcastle est troisième de Premier League avec 4 points d'avance sur Tottenham, cinquième. La reconquête de l'Europe est en marche pour Cristiano Ronaldo, qui a visiblement préparé son coup.