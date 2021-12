PSG - Bruges : À quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Après avoir enchaîné deux matchs nuls de suite en L1, le Paris Saint-Germain va tenter de conclure sa phase de poules de Ligue des Champions sur une bonne note contre Bruges.

Quelle heure pour regarder PSG - Bruges en direct ?

Deux semaines après sa défaite contre Manchester City, Paris va donc recevoir Bruges ce mardi 7 décembre. Cette rencontre au Parc des Princes se jouera à un horaire inhabituel, puisque Paris et Bruges s’affronteront à 18h45, et non pas à 21 heures, comme c’est souvent le cas pour le PSG.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Bruges ?

Ce match qui comptera pour du beurre pour Paris, sachant que la bande de Mauricio Pochettino est assurée de terminer deuxième du Groupe A de la C1, sera diffusé sur deux chaînes payantes. Comme chaque match du PSG depuis le début de la saison en Champions, Canal+ et RMC Sport 1 seront effectivement sur le devant de la scène médiatique mardi.

La décla de Mauricio Pochettino

« On avait bien démarré. C’est une équipe de qualité, combative, elle est difficile à battre. C’est l’échéance de la dernière journée avec la possibilité de se qualifier pour la Ligue Europa pour elle. Ce match arrive bien pour s’améliorer »

La compo probable du PSG contre Bruges :

Même si le PSG n’a rien à jouer sur cette dernière rencontre de l’année 2021 en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino devrait quand même aligner un onze de départ compétitif. Surtout que Paris voudra montrer que le nul concédé en Belgique en début de saison (1-1) était juste une erreur de parcours. Mais pour cette rencontre, l’entraîneur argentin ne disposera toutefois pas d’un groupe au complet, puisque Neymar sera notamment absent. Reste aussi à savoir si Sergio Ramos sera apte après avoir été laissé au repos la semaine passée en L1.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Paredes, Verratti - Messi, Mbappé, Di Maria.