LdC : PSG-Real provoque une mini-polémique en Irlande

Dans : Ligue des Champions, PSG, Coupe d'Europe.

Ce mardi, les regards de tous les passionnés de football seront tournés vers le Parc des Princes, où se disputera le huitième de finale entre le PSG et le Real Madrid.

Avec deux buts d’avance, le double champion d’Europe aura pour mission de résister à la furia parisienne. De quoi faire saliver les amoureux de ces matchs prestigieux à élimination directe, et donc les diffuseurs. Si en France, bein SPORTS va mettre le paquet sur cette rencontre avec une prise d’antenne très tôt et une mobilisation exceptionnelle, cet engouement se ressent aussi à l’étranger. Ainsi, diffuseur de la Ligue des Champions en Irlande, TV3 a annoncé une mesure inhabituelle qui a choqué dans le pays insulaire, et qui a provoqué quelques réactions de désapprobation sur les réseaux sociaux.

La chaine a fait savoir qu’elle déprogrammait la rencontre prévue entre Liverpool et le FC Porto pour faire place nette à celle entre le PSG et le Real Madrid. Et quand on sait l’importance que possèdent les Reds en Irlande, cela signifie beaucoup. Mais le diffuseur irlandais a expliqué, qu’en raison de l’importance du match au Parc des Princes, mais aussi de la victoire 5-0 de Liverpool sur le terrain du FC Porto à l’aller, le choix avait été inéluctable.