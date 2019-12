LdC : PSG-Dortmund : Leonardo promet du spectacle

Dans : Ligue des Champions.

Leonardo, directeur sportif du PSG, après le tirage au sort de la Ligue des Champions qui verra Paris affronter Dortmund : « C’est toujours difficile de parler d’un tirage en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Le Borussia, c’est une équipe qui joue, plutôt vers l’offensive. On a un coach qui les connait très bien. C’est positif comme négatif, car ce sera spécial pour lui là-bas. Tout peut se passer, mais ça sera un match spécial. Comme nous, Dortmund a tendance à avoir un jeu offensif, mais il y a un équilibre à trouver pour nous. Il faut aussi savoir gérer un résultat, une préparation car le match aura lieu dans deux mois. Et il y a tous les petits détails. Maintenant, on se concentre sur notre match, et pas sur autre chose. On va essayer d’être bien au mois de mars ».